Coronavirus, un solo nuovo caso positivo riscontrato nelle ultime 24 ore al Pugliese di Catanzaro

Un solo caso di coronavirus riscontrato nel Catanzarese nelle ultime 24 ore al Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. Lo si apprende dal bollettino odierno dell’azienda ospedaliera che rende nota anche una ulteriore nuova positività in provincia di Crotone.

In tutto 333 i tamponi eseguiti (145 nel Catanzarese, 35 in provincia di Crotone, 153 nel Vibonese). In tutto 21 i casi di positività già noti riscontrati.

Nessun contagiato nemmeno tra i 70 tamponi di soggetti della Calabria Centrale processati nei giorni scorsi all’azienda ospedaliera Federico II di Napoli. Restano sempre 14 i ricoverati al Pugliese Ciaccio di cui solo uno in Rianimazione.