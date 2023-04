Corsi di musica a Montepaone Lido

L’associazione culturale “La Radice Sociale APS” organizza corsi di musica che si svolgono all’interno dei locali di Piazza San Francesco da Paola a Montepaone Lido, offrendo un’esperienza unica per tutti coloro che vogliono avvicinarsi alla musica o migliorare le proprie abilità.

Attualmente l’associazione conta 50 iscritti ai corsi di musica tra bambini e ragazzi, che si svolgono da due anni presso la sede di Montauro con i corsi attivi di: canto, pianoforte, chitarra, fisarmonica, organetto, violino, basso elettrico e batteria. Ogni corso è tenuto da insegnanti esperti e qualificati, che lavorano con gli studenti a livelli diversi di abilità e di conoscenza musicale. Uno degli aspetti che rende i corsi di musica di “La Radice Sociale” unici è la loro atmosfera amichevole e accogliente.

Gli studenti si sentono a proprio agio e sono incoraggiati a esprimersi liberamente, senza timore di sbagliare o di non essere all’altezza delle aspettative. L’obiettivo principale è quello di far sì che gli studenti si divertano e che possano esprimere la loro creatività musicale. Inoltre, i corsi sono accessibili a tutti, a prescindere dall’età o dalle abilità musicali pregresse. Gli insegnanti si adattano alle esigenze e alle capacità di ciascuno, fornendo un’esperienza personalizzata e altamente efficace.

I corsi si svolgono in piccoli gruppi, il che consente agli insegnanti di dedicare del tempo a ciascuno studente individualmente. Questa attenzione personalizzata è particolarmente utile per gli studenti che hanno bisogno di un po’ più di tempo per apprendere o che vogliono approfondire aspetti specifici della musica.