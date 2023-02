Covid-19, in Calabria 98 nuovi contagi e nessun decesso

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 630400 (+98) rispetto a ieri. 79 guariti e nessun decesso in Calabria. Sono 90 i pazienti ricoverati in reparto (-1) e restano 4 in rianimazione. Tasso di positività al 5,39%. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4222501 (+1.819).

Catanzaro: CASI ATTIVI 220 (16 in reparto, 4 in terapia intensiva, 200 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 112182 (111750 guariti, 432 deceduti).

Cosenza: CASI ATTIVI 303 (46 in reparto, 0 in terapia intensiva, 257 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 187688 (186205 guariti, 1483 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 29 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 25 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 59802 (59523 guariti, 279 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 231 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 211 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 208866 (207945 guariti, 921 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 44 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 40 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 53366 (53166 guariti, 200 deceduti).