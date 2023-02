Rinviato l’incontro di Eric Gobetti con gli studenti dell’Istituto “Calabretta” di Soverato

La Sezione ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) di Soverato comunica che, oggi, nel corso di un incontro con il Dirigente Scolastico, è stato comunemente deciso di “rinviare per riprogrammazione” l’incontro di Eric Gobetti (autore di “E allora le Foibe?”) con gli studenti dell’ultimo anno dell’Istituto “Calabretta” di Soverato, originariamente previsto per la mattina di giorno 21 febbraio.

Durante l’incontro la sezione ANPI di Soverato ha espresso solidarietà nei confronti del dirigente scolastico, reso oggetto di gravi ingerenze a mezzo stampa, da parte di un rappresentante dell’attuale Governo del Paese, ma pure ha insistito sull’opportunità di offrire ai ragazzi il contributo di uno studioso la cui autorevolezza è riconosciuta a livello nazionale (lo stesso libro che doveva essere presentato agli alunni di Soverato è stato, infatti, presentato – solo a titolo esemplificativo – all’Università di Sassari con il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali poco più che un anno fa’).

Si spera che l’incontro con l’autore, che si vorrebbe finalizzare negli ultimi giorni del mese prossimo, possa essere occasione di riflessione ed accrescimento culturale per alcuni ragazzi di Soverato e che, per le modalità che si adotteranno, riuscirà ad essere tollerato da chi ha avuto l’autorità (molto più che l’autorevolezza) per fare sì che esso fosse posticipato.

Il Presidente della sezione ANPI di Soverato, inoltre, in queste ore organizzerà un incontro con i rappresentanti degli studenti della Ragioneria al fine di invitarli a partecipare, in via autonoma, all’incontro che, proprio giorno 20 febbraio alle ore 17.30 avrà luogo presso la Sala Bruno Manti del Comune di Soverato.