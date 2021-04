Covid, situazione difficile a Cosenza: ambulanze in coda e 40 pazienti in attesa di un letto

Ambulanze in coda davanti all’ingresso e una quarantina di pazienti positivi al Covid in pronto soccorso in attesa di essere sistemati in reparti ormai saturi. È la situazione dell’ospedale Annunziata di Cosenza oggi pomeriggio.

Fuori dal pronto soccorso sono ferme alcune ambulanze in attesa che ai pazienti venga fatto il tampone mentre all’interno ci sono una quarantina di degenti per i quali, però, non si riesce a trovare una sistemazione.

Per una decina di loro, secondo quanto si è appreso, la situazione dovrebbe sbloccarsi a breve ma per gli altri non ci sono previsioni.