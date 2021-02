Questa mattina una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza è intervenuta per un crollo in via del Seggio nel centro storico di Cosenza nei pressi della chiesa di S. Francesco d’Assisi (CS).

Le cause sono da attribuire alle piogge dei giorni scorsi ed allo stato di vetustà della struttura.

L’intervento dei vigilfuoco è valso alla messa in sicurezza del sito ed alla chiusura del tratto dal civico 28 al 39 fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.