Dai fichi 5 fantastici benefici

Altamente nutrienti, aiutano ad abbassare la pressione sanguigna e il colesterolo, buoni per i diabetici, aiutano la salute dell’apparato digerente, buoni per una pelle più sana.

Direttamente dalla natura arrivano alcune risposte alla domanda di salute che spesso vengono confortate anche dagli studi della medicina. Esistono, infatti, piante e frutti che utilizzate nelle cucine o nelle tradizioni mediche di alcuni paesi anche da migliaia di anni, possono apportare benefici sufficientemente conclamati anche a livello della ricerca scientifica.

Questa volta, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti, vuol parlare dei benefici I fichi, il delizioso frutto dell’albero del ficus, sono originari del Medio Oriente e del Mediterraneo e, secondo la BBC Good Food, le persone li mangiano, e ne scrivono, da secoli. I piccoli frutti a forma di lacrima hanno gusci commestibili viola o verdi con polpa rosa dolce all’interno.

Puoi mangiare il frutto intero fresco o essiccato tutto l’anno. La naturale dolcezza dei fichi lo rende un dolcificante che può essere utilizzato per sostituire lo zucchero nella cottura al forno e in cucina. Oppure puoi mangiarli come spuntino salutare. È davvero sorprendente quanti benefici per la salute contenga questo piccolo pezzetto di bontà naturale.

Secondo BBC Good Food, i fichi sono ricchi di zuccheri naturali, vitamine, minerali e fibre solubili. Sono un’ottima fonte di calcio, rame, magnesio, ferro e vitamine A, K e B6, che contribuiscono al benessere generale. Ricchi di acidi fenolici e flavonoidi – antiossidanti – i fichi possono aiutare a prevenire o ridurre al minimo il danno cellulare causato dai fattori di stress dei radicali liberi. Mentre i fichi contengono zuccheri naturali, quelli freschi ne contengono molto meno di quelli secchi.

Secondo Healthline , i fichi possono migliorare la pressione sanguigna e aiutare a ridurre i livelli di grassi nel sangue , e questo può ridurre il rischio di malattie cardiache. Uno studio che ha valutato i benefici antipertensivi (pressione sanguigna) e cardioinibitori degli estratti di fico ha scoperto che riduceva la pressione sanguigna dei ratti con livelli sia elevati che normali. Quindi, puoi concederti queste prelibatezze salutari per il cuore, sapendo che i benefici superano di gran lunga le calorie.

Anche se i fichi sono ricchi di zuccheri naturali, in realtà sono ottimi per i diabetici. Questo perché hanno un basso indice glicemico e uno studio del 1998 ha scoperto che i partecipanti che hanno bevuto tè alle foglie di fico a colazione per un mese hanno effettivamente ridotto il loro fabbisogno di insulina del 12%.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha raccomandato alle persone di utilizzare piante tradizionali, come i fichi, per contribuire a curare il diabete. Ma mangiateli con moderazione, soprattutto la frutta secca, a causa del loro alto contenuto di zuccheri.I fichi sono stati usati come trattamento naturale per problemi intestinali come la stitichezza.

Questo perché sono ricchi di fibre solubili che promuovono la salute dell’intestino diminuendo la stitichezza e fungendo da prebiotico secondo Healthline. Mangiare fichi secchi può anche aiutare le persone che soffrono di IBS riducendo il dolore, il gonfiore e la stitichezza.

Anche le persone con malattie della pelle come dermatite allergica e pelle secca possono trarre beneficio dai fichi secondo uno studio su 45 bambini con dermatite allergica che ha scoperto che una crema a base di estratti di fichi secchi era più efficace dell’uso di una crema all’idrocortisone.

Ma gli estratti di fico possono aiutare la pelle di chiunque ad apparire e sentirsi più sana, secondo Healthline perché gli antiossidanti riducono la degradazione del collagene e possono ridurre le rughe.