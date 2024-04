Dal 6 al 10 Maggio a Soverato l’VIII Edizione di Euro.Soul Festival

Non è casuale per Noi aver scelto di iniziare la campagna di comunicazione dell’VIII Edizione di Euro.Soul Festival, il 23 Aprile 2024. Una data coerente con il tema principale del Festival di questo anno.

La giornata mondiale del libro per JUMP non è un’occasione per celebrare semplicemente l’importanza della lettura ma diventa un’opportunità per diffondere la notizia di una serie di eventi programmati tra il 6 e il 10 maggio a Soverato volta, da una parte a disseminare i risultati più entusiasmanti di progetti europei finalizzati a potenziare la competenza della literacy tra i più giovani e gli adulti coinvolti, dall’altra a diffondere l’importanza della fruizione delle opere letterarie europee come attività culturale.

Grazie al programma Erasmus Plus dal 2013 coinvolgiamo studenti e discenti di ogni età provenienti da ogni parte di Europa, in laboratori digitali e interattivi focalizzati sulla lettura e più recentemente sulla realizzazione di innovativi booktrailers, anche con il supporto di piattaforme di Intelligenza Artificiale.

Ogni Edizione di Euro.Soul rappresenta una grande opportunità di incontri e sorrisi, spensieratezza e riflessione seria. Il Festival che celebra la data del 9 Maggio -Festa dell’Europa- promosso da JUMP, giunge all’VIII Edizione con la leggerezza di sempre ma con la profonda consapevolezza di vivere un momento storico difficile e sanguinario. In questi giorni muore un bambino ogni dieci minuti e non può questa triste statistica non condizionare il nostro spirito né lasciare sereni i nostri cuori.

Vicini ad un appuntamento elettorale europeo tanto importante quanto fondamentale per il futuro dei giovani europei ma anche per quello delle terribili guerre in corso, vogliamo comunque offrire momenti di responsabile confronto e partecipazione ai 53 ospiti internazionali provenienti da diversi Paesi europei ed alle comunità del nostro territorio.

Come sempre ci saranno eventi con le scuole locali ed europee coinvolte grazie al programma Erasmus Plus, attività formative per educatori, ludico-ricreative per i più giovani, spettacoli e animazione per tutti. Dai più piccoli ai più grandi potranno scegliere di essere coinvolti nei diversi eventi previsti a partire dal 6 Maggio 2024 alle ore 10 am, a Soverato. Il programma è disponibile e consultabile dal sito istituzionale dell’associazione promotrice.