Mario Levato all’Odissea Museum di Catanzaro: l’artista che incanta con la mitologia

Le tele di Mario Levato rientrano tra le opere di spicco dell’Odissea Museum, la prima mostra-museo itinerante italiana dedicata al viaggio di Ulisse in Italia, creata su iniziativa di Sergio Basile e visitabile per tutta la primavera 2024 presso il Palazzo della Provincia di Catanzaro, in Piazza Prefettura.

Mario Levato si è affermato come un artista di rilievo, sia a livello nazionale che internazionale, grazie alla sua straordinaria capacità di trasportare gli spettatori in mondi mitologici attraverso le sue tele. Collaborando con enti museali e comunali da anni, il maestro Levato ha affascinato il pubblico con la sua interpretazione unica del genere mitologico.

Le sue opere ci riportano alla magia di un’epoca dove tutto è possibile, dove la realtà e la fantasia si fondono in un’unica dimensione. La mitologia diventa così non solo un racconto fuori dalla realtà, ma una pura realtà nel contempo, in quanto fonte di ispirazione e soggetto delle sue creazioni.

Nei suoi quadri Levato concentra la narrazione immaginifica, catturando e racchiudendo il significato di momenti cruciali e determinanti delle storie mitologiche, tra le quali spiccano quelle narrate nell’Iliade e nell’Odissea. La sua particolare tecnica pittorica, caratterizzata da innumerevoli sfumature e dettagli accurati, rende le sue immagini suggestive e coinvolgenti con la forza del chiaroscuro.

Ogni opera diventa un invito a immergersi in mondi antichi e fantastici, dove gli dei e gli eroi prendono vita attraverso la sua visione artistica originale. Lavori che ben si innestano in un percorso volto a valorizzare la conoscenza delle radici più autentiche della Magna Graecia. L’Odissea Museum è aperto alle visite guidate di gruppi e scuole contattando Rete Museale Regionale al numero 3347656277.