Dall’1 al 5 agosto a Palermiti la terza edizione di Sparti Festival

Sparti è un festival di street art nato nel 2021 da un’idea di Bislak e del Comune di Palermiti. Il nome “Sparti” deriva dal termine dialettale “spartira” che significa dividere in più parti e distribuirle a più persone.

In questo caso l’obiettivo del festival è distribuire arte all’interno del centro storico del paese per rigenerare spazi oramai poco utilizzati.

Le precedenti edizioni hanno visto la partecipazione di artisti calabresi e non, i primi a dare inizio ai lavori sono stati Bislak (il fondatore) Leonardo Cannistrà, Mike Crispino, Paola Morpheus, il 2022 ha visto la partecipazione di Domenico Alberto Armone, Ancelo191, Carmen Ebanista e Davi de Melo Santos.

Le date di quest’anno sono dall’1 al 5 agosto e proprio per “spartire” arte il più possibile nel paese il campo di azione si sposta da via Umberto 1 (località Chiazza) a via C. Poero (Mpetrata).

I protagonisti saranno : Francesco Gabriele, La Faccia della Luna, Punch311, Hazky e come da tradizione anche Bislak farà un’opera. Nella giornata finale è prevista la presentazione delle serrande alle ore 21:30 e alle 22:00 il concerto del gruppo “Spacca il silenzio!”

“Noi portiamo avanti questa missione per amore della nostra terra, se siete accomunati a noi da questo sentimento aiutateci a crescere” questo recita un comunicato sulla loro pagina instagram spartifestival, è il miglior modo per convincere tutti a prendere parte a questa bella iniziativa. Per rimanere aggiornati collegatevi alle loro pagine social.