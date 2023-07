Montepaone, fervono i preparativi per il Vegan Fest Naturium

Lo chef Gianpiero Menniti affina l’ultimo menu mentre Giovanni Sgrò e il suo staff si preparano per il grande evento di domani dedicato all’alimentazione sostenibile, sana e naturale

Il conto alla rovescia è quasi al termine. In via Nazionale, a Montepaone Lido, fervono i preparativi per l’imminente Vegan Fest Naturium di domani, 26 luglio. Start alle ore 21. Un evento unico nel suo genere che promette di offrire una serata dedicata alla salute, alla sostenibilità, al benessere e, soprattutto, a una cucina sana, naturale e deliziosa.

Lo chef Gianpiero Menniti è impegnato nella definizione dei dettagli del suo menu. La sua cucina evoca la terra e la tradizione, con un occhio sempre attento all’originalità. Il risultato promesso è un mix armonico di gusto, tradizione e innovazione.

Nel frattempo, il fondatore del progetto culturale Naturium, Giovanni Sgrò, è al lavoro con tutto il suo staff per assicurare che ogni dettaglio dell’evento sia perfetto. Il fermento è palpabile, con un’atmosfera elettrizzante di aspettativa e entusiasmo.

“Non vediamo l’ora di accogliere tutti domani alla grande festa dell’alimentazione sostenibile – afferma Sgrò. – Abbiamo lavorato sodo per creare un evento che sia non solo delizioso per il palato, ma che celebri anche la filosofia di vita e di alimentazione che stiamo promuovendo con Naturium”.

Il Vegan Fest Naturium è un evento da non perdere per chiunque sia interessato a esplorare un approccio diverso all’alimentazione, basato su ingredienti naturali, sostenibilità e, soprattutto, sapore. Quindi, da non perdere: domani in via Nazionale a Montepaone Lido avrà luogo una festa dei sensi che promette di essere indimenticabile.