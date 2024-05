Dalla Calabria a Roma per incontrare Fiorello

Monica Minervini “scommette” su un futuro a Sanremo per lo showman siciliano

In un viaggio che ha portato il sapore del Sud fino al cuore della Capitale, Monica Minervini, rinomata manager di eventi, moda e spettacolo originaria di Catanzaro, ha recentemente vissuto un momento di particolare entusiasmo assistendo in prima fila a “Viva RAI 2”, il programma condotto dal carismatico Fiorello. Un’occasione non solo per godersi il programma dal vivo ma anche per avere un faccia a faccia con lo showman, che si è rivelato “simpaticissimo e molto disponibile”, come riferito dalla stessa Minervini.

Durante l’incontro, Monica ha potuto scambiare qualche battuta con Fiorello, trovando in lui un esempio di quell’italianità che tanto cerca nei suoi progetti. Non a caso, la manager non esita a fare una previsione audace: “Chissà che non sia proprio Fiorello a raccogliere l’eredità di Amadeus nella conduzione del festival di Sanremo?”. Una scommessa che, sebbene possa sembrare ardita, riflette la visione lungimirante di una professionista che da anni naviga con successo nel panorama degli eventi nazionali.

Monica Minervini è una figura di spicco nel settore, con una carriera costellata di eventi di prestigio e collaborazioni significative su scala nazionale. Con base a Catanzaro, la sua attività si estende ben oltre i confini calabresi, raggiungendo regioni come la Liguria, la Campania, il Lazio e Bologna. Questa estensione geografica testimonia non solo la versatilità della sua azienda, ma anche il dinamismo e la capacità di adattarsi a contesti diversi, sempre con l’obiettivo di portare un tocco di unicità e eccellenza in ogni evento curato.

I progetti futuri di Monica sono ancora avvolti nel mistero, ma una cosa è certa: l’energia imprenditoriale e la passione che la contraddistinguono promettono di portare ancora innovazione e freschezza nel settore degli eventi italiani. Un vero e proprio esempio di come l’intraprendenza e la creatività made in Calabria possano fare la differenza, proiettando Monica Minervini e la sua squadra verso nuovi e stimolanti orizzonti.