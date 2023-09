Danneggiate a Cardinale due opere d’arte di Giovanni Esposito e Francesco Caporale

È con un profondo senso di tristezza e indignazione che oggi denuncio un atto di VANDALISMO che ha danneggiato due opere d’arte straordinarie realizzate da due talentuosi artisti italiani, Giovanni Esposito (Quasirosso) e Francesco Caporale (Fra!), durante la seconda edizione dell’Art Festival ‘nTramenti, conclusa da poco.

Le loro opere, frutto di creatività e dedizione, sono state oggetto di un atto vile, vandalizzate e firmate con il nome “gang e cardi”. Come cardinalese, come genitore, come figlio di questa comunità e come membro dell’amministrazione locale, mi trovo di fronte a una sconfitta collettiva.

L’obiettivo del festival, ideato e diretto da Calliope – Uno Sguardo sull’Arte con il sostegno dell’amministrazione comunale, era portare l’arte e la cultura nel cuore di Cardinale.

Abbiamo investito tutto noi stessi in questo progetto, sperando di creare uno spazio di bellezza e ispirazione per tutti. È profondamente doloroso assistere a queste ferite sociali, ma resteremo uniti e determinati.

Chiedo a tutti i cittadini di Cardinale di unirsi a noi nella condanna di questi atti vergognosi e nell’impegno per la difesa della nostra cultura e delle nostre opere d’arte. Non permetteremo che l’ignoranza e il vandalismo prevalgano sulla bellezza e la creatività.

Continueremo a sostenere l’arte e a promuovere la cultura nella nostra comunità, più forti che mai.

Insieme possiamo proteggere ciò che rende Cardinale un luogo straordinario e da visitare!

Giosuè Costa