Davoli Classic Cars alla scoperta della Sila: due giorni tra motori, natura e il fascino del Trenino storico

Il club ha trascorso un fine settimana tra Lorica e Camigliatello Silano, con escursioni, cabinovia e il suggestivo viaggio sul Trenino della Sila. Grande partecipazione per la rievocazione dell’assalto dei briganti. Il gruppo pensa già a tornare in inverno, quando il paesaggio sarà imbiancato dalla neve

Un fine settimana all’insegna della passione per i motori, della convivialità e della riscoperta delle bellezze del territorio calabrese. Il Davoli Classic Cars Biker Club ha scelto la Sila per una nuova uscita sociale, trascorrendo due intense giornate tra Lorica e Camigliatello Silano, in uno dei contesti naturalistici e turistici più suggestivi della Calabria.

La prima parte dell’itinerario ha portato i partecipanti a Lorica, dove il gruppo ha avuto modo di vivere alcune delle attrazioni della località silana, tra cui il bob e la cabinovia. Un’occasione per unire alla passione per auto e moto d’epoca anche il piacere di conoscere il territorio, con i suoi paesaggi montani e le sue strutture dedicate al turismo.

Il viaggio è quindi proseguito verso Camigliatello Silano, con una visita al centro della nota località turistica e momenti di convivialità trascorsi insieme. Ma il momento più atteso del weekend è stato senza dubbio quello dedicato al Trenino della Sila, esperienza che ha riscosso l’entusiasmo unanime dei partecipanti.

Dalla stazione di partenza di Camigliatello il gruppo è salito a bordo del convoglio per vivere l’intero percorso, in una giornata caratterizzata da una notevole presenza di visitatori: il trenino, infatti, ha viaggiato completamente pieno. Particolarmente apprezzato lo spettacolo di rievocazione che ha accompagnato l’esperienza, con la presenza dei gendarmi e il simulato assalto al treno da parte dei briganti. Una rappresentazione durata circa mezz’ora che ha contribuito a ricreare atmosfere d’altri tempi, trasformando il viaggio in un vero e proprio evento.

«Sono stati due giorni meravigliosi e il Trenino della Sila, con la manifestazione organizzata durante il percorso, è stato sicuramente uno dei momenti più belli», racconta il tesoriere Vincenzo Carroccia, sottolineando il grande entusiasmo registrato tra tutti i partecipanti.

A rappresentare il direttivo del club durante l’uscita erano presenti il presidente Antonio Arcidiacono, il vicepresidente Antonio Staglianò, il tesoriere Vincenzo Carroccia e i consiglieri Mario Cimino, Rosy Lucia e Dino Ranieri. Gli altri componenti del direttivo non hanno potuto prendere parte all’iniziativa per concomitanti impegni lavorativi e personali.

L’esperienza conferma la volontà del Davoli Classic Cars Biker Club di andare oltre il semplice raduno motoristico, trasformando le proprie iniziative anche in occasioni di socialità, conoscenza dei luoghi e valorizzazione delle eccellenze turistiche calabresi. Auto e moto diventano così strumenti per attraversare il territorio, incontrarsi e riscoprire paesaggi, tradizioni e attrazioni capaci di richiamare visitatori da tutta la regione e non solo.

Il bilancio delle due giornate è stato più che positivo. Tanto che tra i partecipanti è già maturata l’idea di ripetere l’esperienza in un periodo completamente diverso dell’anno.

La prossima meta, infatti, potrebbe essere ancora la Sila, ma in pieno inverno. «Tutti sono rimasti entusiasti – spiega ancora Carroccia – e sicuramente torneremo quando ci sarà la neve. Immaginiamo che il percorso possa diventare ancora più suggestivo».

Un arrivederci, dunque, più che un saluto: perché per il Davoli Classic Cars Biker Club la strada verso la Sila sembra destinata a essere percorsa ancora.