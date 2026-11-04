Davoli si prepara a celebrare la tradizione con “La Castagna in Festa”

Un evento imperdibile per gli amanti dei sapori autunnali nel suggestivo centro storico ionico.

​DAVOLI — Il borgo di Davoli si appresta a vivere una giornata di grande festa all’insegna della tradizione, della convivialità e dei prodotti tipici della terra. Sabato 14 novembre, a partire dalle ore 17:00, il suggestivo centro storico ospiterà la manifestazione “La Castagna in Festa”.

​L’evento, organizzato dalla Cooperativa Agricola “Il Frutto” del Basso Ionio Catanzarese e patrocinato dal Comune di Davoli, punta a valorizzare uno dei frutti d’autunno più amati e rappresentativi del territorio, offrendo a residenti e visitatori un’occasione unica per riscoprire i sapori genuini della tradizione locale.

​Un percorso tra gusto e convivialità

​La manifestazione si terrà nella pittoresca cornice del Pianofumara, in via San Nicola. Il cuore dell’appuntamento sarà dedicato alla degustazione di un ricco menù a base di castagne e di altre prelibatezze artigianali. I partecipanti potranno gustare:

​Le classiche caldarroste, simbolo indiscusso della stagione autunnale.

​Prodotti tipici preparati artigianalmente, tra cui pane, pasta, frittelle e dolci ispirati alle ricette della tradizione contadina.

​Il tutto sarà accompagnato da un’accurata selezione di bevande per riscaldarsi e brindare in compagnia: buon vino, birra e il tradizionale vin brulé.

​Un appuntamento per tutta la comunità

​”La Castagna in Festa” si conferma così come un momento di aggregazione e promozione del territorio, capace di unire la bellezza del borgo antico al piacere dello stare insieme. L’invito degli organizzatori è aperto a tutti coloro che desiderano trascorrere un pomeriggio all’insegna del buon cibo e dell’allegria.

​L’appuntamento è dunque fissato per sabato 14 novembre alle ore 17:00 a Davoli: la cooperativa e l’amministrazione comunale vi aspettano!