Davoli si prepara a celebrare la tradizione con “La Castagna in Festa”

Un evento imperdibile per gli amanti dei sapori autunnali nel suggestivo centro storico ionico.
DAVOLI — Il borgo di Davoli si appresta a vivere una giornata di grande festa all’insegna della tradizione, della convivialità e dei prodotti tipici della terra. Sabato 14 novembre, a partire dalle ore 17:00, il suggestivo centro storico ospiterà la manifestazione “La Castagna in Festa”.
L’evento, organizzato dalla Cooperativa Agricola “Il Frutto” del Basso Ionio Catanzarese e patrocinato dal Comune di Davoli, punta a valorizzare uno dei frutti d’autunno più amati e rappresentativi del territorio, offrendo a residenti e visitatori un’occasione unica per riscoprire i sapori genuini della tradizione locale.
Un percorso tra gusto e convivialità
La manifestazione si terrà nella pittoresca cornice del Pianofumara, in via San Nicola. Il cuore dell’appuntamento sarà dedicato alla degustazione di un ricco menù a base di castagne e di altre prelibatezze artigianali. I partecipanti potranno gustare:
Le classiche caldarroste, simbolo indiscusso della stagione autunnale.
Prodotti tipici preparati artigianalmente, tra cui pane, pasta, frittelle e dolci ispirati alle ricette della tradizione contadina.
Il tutto sarà accompagnato da un’accurata selezione di bevande per riscaldarsi e brindare in compagnia: buon vino, birra e il tradizionale vin brulé.
Un appuntamento per tutta la comunità
”La Castagna in Festa” si conferma così come un momento di aggregazione e promozione del territorio, capace di unire la bellezza del borgo antico al piacere dello stare insieme. L’invito degli organizzatori è aperto a tutti coloro che desiderano trascorrere un pomeriggio all’insegna del buon cibo e dell’allegria.
L’appuntamento è dunque fissato per sabato 14 novembre alle ore 17:00 a Davoli: la cooperativa e l’amministrazione comunale vi aspettano!