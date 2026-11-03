Elisabetta e Marzia Gregoraci: sfida di famiglia a “Pechino Express 2027”

​Una nuova e avvincente avventura televisiva si prepara a infiammare il piccolo schermo. Elisabetta Gregoraci, nota showgirl nata a Soverato nel 1980, è pronta a mettersi in gioco in una veste inedita e in compagnia di una partner d’eccezione: sua sorella Marzia.

​Dalle telecamere ai deserti: la coppia in gara

​Le due sorelle parteciperanno insieme alla nuova edizione del celebre adventure show Pechino Express. Marzia, di due anni più giovane di Elisabetta, è un’agente immobiliare nel settore del lusso e un’imprenditrice attiva nel campo delle ristrutturazioni. Per le sorelle Gregoraci si prospetta dunque una vera e propria sfida di famiglia, che metterà alla prova il loro legame in condizioni estreme.

​”La rotta dei due Oceani”: l’itinerario e la conduzione

​L’edizione, intitolata «La rotta dei due Oceani», porterà i concorrenti a compire un viaggio straordinario dal Pacifico all’Atlantico. L’itinerario attraverserà i deserti del Cile, la cordigliera delle Ande, le spettacolari cascate di Iguazú in Argentina e il Pantanal brasiliano, per concludersi con il traguardo finale a Rio de Janeiro. A guidare e timonare la corsa lungo questo percorso impervio ci sarà, come sempre, l’iconico Costantino della Gherardesca.

​Quando e dove vederlo

​Gli appassionati del programma dovranno attendere il 2027, anno in cui la nuova stagione andrà in onda su Sky e in streaming su NOW. Un appuntamento imperdibile per i fan, che vedrà un forte tifo tutto calabrese sostenere le sorelle Gregoraci nella loro avventura transcontinentale.