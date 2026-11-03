Soverato si prepara a celebrare il 4 Novembre: il programma della Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

La Città di Soverato si appresta a celebrare la Festa dell’Unità Nazionale, delle Forze Armate e del Combattente in programma per il 4 novembre 2026. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Arch. Daniele Vacca, ha reso noto il calendario delle manifestazioni ufficiali per onorare la memoria dei caduti e rinsaldare il senso di appartenenza alla comunità nazionale.

​Il programma della giornata

​Le celebrazioni avranno inizio la mattina del 4 novembre con i momenti istituzionali e di raccoglimento aperti a tutta la cittadinanza:

​Ore 10:00 – Verrà celebrata la Santa Messa a suffragio dei caduti di tutte le guerre presso la Chiesa Matrice Maria SS. Addolorata a Soverato Superiore.

​Ore 11:00 – La cerimonia si sposterà al Monumento dei Caduti, dove si terrà il solenne rito della deposizione di una corona di alloro in memoria di quanti hanno sacrificato la propria vita per la patria.

​L’invito alla cittadinanza

​Il sindaco Daniele Vacca e l’intera amministrazione comunale rivolgono un caloroso invito a tutta la cittadinanza, alle associazioni combattentistiche e d’arma e alle autorità locali affinché partecipino a questo momento di riflessione collettiva e di unione civica.