«La Casa dei Draghi» presenta “Sanasàna”: Sabato 07 novembre alle ore 17:45 reading-spettacolo e ricerca sonora al Museo dell’Antica Kaulonìa di Monasterace

Il 7 novembre il Museo e Parco Archeologico dell’antica Kaulonía di Monasterace (RC), ospiterà il reading spettacolo «Sanasàna – Ovvero una poetica dell’interezza», performance che mette in relazione poesia, musica e ricerca sonora, con Elisa Longo e Giorgio Caporale.

L’evento è organizzato nel contesto della rassegna artistico-culturale “La Casa dei Draghi” co-promossa e realizzata con We’re South APS.

In uno dei luoghi più rappresentativi della memoria storica della Calabria, il reading poetico suggellato dalle sperimentazioni sonore ha il compito di far coabitare la contemporaneità dei linguaggi artistici con la stratificazione culturale del passato. La poesia e la musica si confrontano con lo spazio archeologico, trasformandolo così in un luogo di ascolto, evocazione e rinnovata esperienza culturale.

Sanasàna – la silloge poetica di Elisa Longo, edita da Tralerighe libri per la collana I Masnadieri (proposta Premio Strega Poesia 2024) – è il punto di partenza: una ricerca intima che è un percorso verso una possibile interezza etica e spirituale, in cui tematiche come le questioni di genere e il rapporto col proprio territorio, le memorie, le parole e i suoni trovano una dimensione comune.

Un progetto di riabitazione poetica, del femminile e dei luoghi, che ha acquisito una seconda vita grazie alla sperimentazione sonora, alla ricerca spaziale e improvvisativa e alla sensibilità del chitarrista Giorgio Caporale, in una collaborazione profonda che cammina per la penisola ormai da più di due anni.

INFORMAZIONI UTILI

– Partecipazione all’evento inclusa nel costo del normale biglietto d’ingresso, salvo eventuali gratuità previste dalla normativa vigente

– Biglietti acquistabili in loco, sul portale Musei Italiani o tramite app ufficiale

– Possibilità di prenotazione all’evento anche via e-mail: kaulonia.prenotazioni@gmail.com

CONTATTO TELEFONICO: +39 0964 735154