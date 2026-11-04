Trema la terra nel Catanzarese: scossa di magnitudo 3.6 a Cardinale

Un risveglio all’insegna della paura per i cittadini delle Preserre catanzaresi e delle aree limitrofe. Un evento sismico di magnitudo ML 3.6 è stato registrato questa mattina, 4 novembre 2026, alle 07:09:25 (ora italiana).

​Secondo i dati ufficiali rilevati dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Roma, l’epicentro del sisma è stato localizzato nel territorio comunale di Cardinale, precisamente a circa 6 chilometri a sud-est dal centro abitato, con coordinate geografiche pari a latitudine 38.5982 e longitudine 16.4142.

L’ipocentro del terremoto è stato individuato a una profondità elevata, pari a 40 chilometri sotto la superficie terrestre. Proprio questa notevole profondità ha mitigato l’impatto della scossa in superficie, che è stata avvertita lievemente dalla popolazione nei comuni limitrofi e nelle aree interne della provincia di Catanzaro, senza tuttavia causare danni a persone o cose.

​Non si segnalano al momento criticità o richieste di intervento alle sale operative dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, che continuano a monitorare la situazione nell’area.