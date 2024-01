Nella decima giornata del campionato ASC calcio Calabria amatori over35, nel girone A, le due partite di cartello, che vedeva la contesa agonistica tra le quattro squadre nei primi posti della classifica generale, ha visto come logica conclusione, un nulla di fatto su entrambi i campi di gioco, scaturito sia a Lamezia tra l’Ecosistem contrapposta alla Nuova Soverato, per la cronaca uno ad uno il risultato finale, sia sul comunale di Filadelfia dove la squadra di casa il Real impattava con un risultato ad occhiali contro la forte Boys Marinate.

Al Gianni Renda di Sambiase, quindi, nell’anticipo di venerdì sera andava in scena un incontro tra due squadre decise entrambe a conquistare i tre punti e la vittoria, con una Nuova Soverato giunta a Lamezia motivata e consapevole della propria forza, peccato per il rigore fallito al primo minuto del secondo tempo, massima punizione assegnata alla squadra ospite per un presunto fallo di mano in area di rigore da parte di un difensore locale e calciato con troppa sufficienza dal bomber Nicola Valente, tanto che il pallone finiva debolmente fuori alla destra del portiere Dongiovanni.

Le reti tutte nel primo tempo ad opera di Ranieri e di Mario De Grazia, che così continua la scalata nelle prime posizioni della classifica marcatori del girone. A Filadelfia invece, come si diceva, finisce con uno striminzito risultato, zero a zero, tra due squadre, che lo ricordiamo, complessivamente hanno realizzato fino a questo momento cinquantasette reti, ma, di contro, in dieci incontri hanno subito pochissimi gol, matematicamente una media di 0,5 reti a partita.

Per la cronaca, il Boys Marinate ha condotto in campo quasi tutto il secondo tempo in dieci uomini, in quanto al sesto minuto della ripresa, il nuovo entrato all’intervallo, Vincenzo Nesci, veniva espulso dall’arbitro Francesco Torcasio da Lamezia per vibrate proteste. Invece l’atteso derby della pre-sila catanzarese tra il Borboruso nel Cuore e l’Amatori Soveria Mannelli non si è disputata per le avverse condizioni atmosferiche. Vittoria della Vigor Old Boys opposta all’Alchimia Jonica di mister Salvatore Umbrello, in una partita giocata su un campo oltremodo pesante per la pioggia, ma sostanzialmente correttissima, a riprova del fatto che a fine gara nel taccuino dell’ottimo arbitro Ercole Nicolazzo da Reggio Calabria non risultavano calciatori annotati e conclusa con le segnature ad opera di Valenzise e Lo Bianco per i locali. Conquista i tre punti, facendo un passo avanti in classifica, la Computer Assistance, che in casa, di misura, manda sconfitta l’Amami Mac 3, che ad oggi ancora non è riuscita a trovare il bandolo della matassa, né in quanto a gioco, né in quanto a risultati, conseguentemente trovandosi ultima in classifica con la peggiore difesa ed il peggior attacco del girone.

Le reti venivano realizzate da Varrese e Cavaliere per i locali, mentre la segnatura per gli ospiti era ad opera di Oliverio. Per concludere la disamina del girone A il derby tutto lametino tra il Lamezia Golfo e la Casa dello Sport; tre ad uno il risultato finale a favore della formazione di mister Del Gaiso, con doppietta di Luca Folino e marcatura di Tiziano Filandro per gli ospiti, mentre la rete per la squadra di casa ad opera di Ferdinando Palermo.

Una partita dai due volti, un primo tempo con un Lamezia Golfo ben messo in campo e battagliero, che ha sfiorato diverse volte la rete del raddoppio, mentre un secondo tempo tutto di marca ospite, con una difesa poco attenta nell’occasione di tutte le tre reti al passivo. Una nota di colore a margine ed all’inizio dell’incontro, la premiazione e la consegna di un riconoscimento, sia da parte della Casa dello Sport, sia del Direttivo Servizi Sportivi ASC nei confronti di mister Marcello Del Gaiso, giovane tecnico della formazione della Casa dello Sport, che proprio in occasione della gara di domenica mattina tagliava il traguardo delle trecento presenze in panchina disputate in diversi anni.

Nel girone B invece l’Hammers conquista la vittoria sulla Stella Maris per cinque a zero e resta saldamente in testa alla classifica, dimostrando ancora una volta che è la formazione da battere nel torneo catanzarese, disponendo di un attacco ed un centrocampo di peso che può contare sulle prestazioni dei vari Sinopoli, Pironaci, Anastasi, Russo e Giuliano, che sul terreno di gioco fanno la differenza. Le reti, tanto per cambiare, sono state opera di Pironaci, Giuliano ed una tripletta del centravanti di ruolo Alessandro Sinopoli. La partita Antico Forno opposta al Monasterace Amatori è stata rinviata a data da destinarsi per accordo intervenuto tra le due Società. Il Catanzaro Lido invece, teoricamente seconda forza del girone ha osservato una giornata di riposo, in relazione e per effetto del ritiro dal campionato del Sersale Amatori. L’Invicta 2010 invece travolge per sei ad uno l’Under 101, in una partita a senso unico, con Dennis Cataldo e Francesco Leone protagonisti assoluti dell’incontro, entrambi autori di una doppietta, con Rubino e Gregorace da contorno con una segnatura, mentre per la squadra ospite il gol della bandiera era opera di Pignanelli.

La Stella Rossa di mister Vittorio Lamanna torna alla vittoria per tre a due contro l’Eagles 2020, in una partita combattuta ed in bilico nel risultato fino alla fine, tra due squadre costruite dall’inizio del campionato per proporre un calcio scevro da tatticismi, un calcio che faccia divertire prima di tutto gli uomini in campo e spettacolare da vedere con i diversi capovolgimenti di fronte. Sugli scudi, per le segnature, Nicola Morrone con una doppietta da una parte ed Andrea Paparazzo che lo ha emulato dall’altra.

COMPUTER ASSISTANCE – AMAMI MAC 3 2 – 1

REAL FILADELFIA – BOYS MARINATE 0 – 0

LAMEZIA GOLFO – CASA DELLO SPORT 1 – 3

ECOSISTEM LAMEZIA – NUOVA SOVERATO 1 – 1

BORBORUSO NEL CUORE – AMATORI SOVERIA RINVIATA

VIGOR OLD BOYS – ALCHIMIA JONICA 2 – 0

CLASSIFICA GIRONE A

1) REAL FILADELFIA 26

2) BOYS MARINATE 24

3) NUOVA SOVERATO 24

4) ECOSISTEM LAMEZIA S. 22

5) VIGOR OLD BOYS 19

6) ALCHIMIA JONICA 14

7) AMATORI SOVERIA 10

8) CASA DELLO SPORT 10

9) COMPUTER ASSISTANCE (-1) 8

10) BORBORUSO NEL CUORE (-1) 6

11) LAMEZIA GOLFO 3

12) AMAMI MAC 3 1

CLASSIFICA MARCATORI GIRONE A

ANTONIO CARUSO – REAL FILADELFIA 10 RETI (2 RIGORI)

NICOLA VALENTE – NUOVA SOVERATO 9 RETI (2 RIGORI)

MARCO LO GIACCO – BOYS MARINATE 8 RETI

NESCI VINCENZO – BOYS MARINATE 8 RETI (1 RIGORE)

FORTUNATO VILLELLA – ECOSISTEM 6 RETI

PITINGOLO GIUSEPPE – ALCHIMIA J. 6 RETI

DE GRAZIA MARIO – ECOSISTEM 6 RETI

STATISTICHE GIRONE A

– MIGLIORE DIFESA REAL FILADELFIA CON SOLO 5 RETI SUBITE

– MIGLIORE ATTACCO BOYS MARINATE CON 29 RETI ALL’ ATTIVO

– PEGGIORE ATTACCO AMAMI MAC 3 CON SOLO 7 RETI ALL’ATTIVO

– PEGGIORE DIFESA AMAMI MAC 3 CON 36 RETI SUBITE

– MIGLIORE DIFFERENZA RETI REAL FILADELFIA E BOYS MARINATE CON +23

– PEGGIORE DIFFERENZA RETI AMAMI MAC 3 CON -29

RISULTATI GIRONE B

STELLA MARIS – HAMMERS 0 – 5

INVICTA 2010 – UNDER 101 6 – 1

EAGLES 2020 – STELLA ROSSA 2 – 3

ANTICO FORNO – MONASTERACE RINVIATA

Riposava: CATANZARO LIDO

Ritirato: ATLETICO SERSALE

CLASSIFICA GIRONE B

1) HAMMERS 27

2) STELLA MARIS 18

3) CATANZARO LIDO 16 (CON 2 PARTITE IN MENO)

4) INVICTA 2010 16 (CON 2 PARTITE IN MENO)

5) UNDER 101 10 (CON 1 PARTITA IN MENO)

6) STELLA ROSSA 8

7) EAGLES 2020 5 (CON 2 PARTITE IN MENO)

8) ANTICO FORNO 3 (CON 4 PARTITE IN MENO)

9) MONASTERACE 2 (CON 3 PARTITE IN MENO)

ATLETICO SERSALE ritirato

CLASSIFICA MARCATORI GIRONE B

PIRONACI DENIS- HAMMERS 12 RETI (1 RIGORE)

BRUNO VINCENZO – STELLA MARIS 10 RETI

CATALDO DENNYS – INVICTA 2010 9 RETI

GIULIANO SIMONE – HAMMERS 8 RETI

SINOPOLI ALESSANDRO – HAMMERS 8 RETI

CRITELLI MICHELE – STELLA MARIS 7 RETI

STATISTICHE GIRONE B

– MIGLIORE DIFESA CATANZARO LIDO ED INVICTA 2010 CON 16 RETI SUBITE

– MIGLIORE ATTACCO HAMMERS CON 46 RETI ALL’ ATTIVO

– PEGGIORE ATTACCO MONASTERACE CON 13 RETI ALL’ATTIVO

– PEGGIORE DIFESA ANTICO FORNO E STELLA ROSSA CON 34 RETI SUBITE

– MIGLIORE DIFFERENZA RETI HAMMERS CON +27

– PEGGIORE DIFFERENZA RETI ANTICO FORNO CON -20