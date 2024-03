Diciannovesima giornata del campionato ASC calcio Calabria Amatori Over 35

Nella diciannovesima giornata del campionato ASC calcio Calabria amatori over35, nel girone A, la capolista Real Filadelfia, sul proprio campo e davanti ad un pubblico numeroso, infligge una sonora sconfitta alla formazione dell’Alchimia Jonica, che fino alla fine di questo torneo, con grande senso di sportività, ha deciso di non disertare nessuno degli appuntamenti agonistici in calendario e quindi di onorare con la propria presenza sui diversi terreni di gioco questo Campionato, nonostante le vicissitudini interne delle ultime settimane.

Un plauso al presidente Giuseppe Romano che in questa difficile situazione ha, più di ogni altro, fatto sì che la bandiera dell’Alchimia Jonica non fosse ammainata anticipatamente. La partita, per come plasticamente si vede dal risultato, dieci ad uno per i padroni di casa, non è stata mai in discussione, tante quindi le segnature con Giovanni Ruscio, autore di cinque reti, in evidenza su tutti, seguito da Giuseppe Panzarella con una doppietta e poi a le marcature di Colacino, Raimondi e Carchedi, mentre il gol della bandiera per gli ospiti è stato opera di Bruno Pittelli.

Il Boys Marinate va a conquistare tre punti preziosi per la classifica in trasferta sul comunale di Soveria Mannelli opposto alla squadra locale, quattro ad uno il risultato finale, con gli ospiti che vanno a segno con Lo Giacco, Alibrandi, Cordiano e Francolino, mentre Giuseppe Mirabelli realizza la rete per i padroni di casa.

La partita di cartello invece si è disputata sul comunale di Sant’Onofrio tra la Vigor Old Boys e la Nuova Soverato, un incontro di calcio caratterizzato da tante emozioni e per palati fini, con almeno quattro occasioni limpide da rete non sfruttate adeguatamente da Tamburro e Fragalà per i locali, con Antonio Bevilacqua, estremo difensore ospite, in vena di miracoli sulle conclusioni degli attaccanti vibonesi e quindi da considerare il migliore in campo, mentre il suo collega, dall’altra parte, Guglielmo Marcello è stato quasi inoperoso e quindi poco impegnato. Buona la prestazione di Pietro Fodero per la Nuova Soverato che con le sue veloci incursioni in area ha messo più di una volta in apprensione ed in crisi la difesa e retroguardia avversaria. Ma la svolta dell’incontro è al ventesimo del secondo tempo, fallo in area di rigore della Vigor ad opera di Antonio Fragalà e l’arbitro non ha esitazioni di sorta ad assegnare la massima punizione alla squadra ospite, con il sempre presente Piero Fodero a calciare la palla in rete, che sancisce la vittoria della Nuova Soverato Amatori e consente alla squadra del presidente Corapi di rimanere ancora in corsa per la vittoria finale, ricordando che nell’ultima giornata di Campionato, sul comunale di Filadelfia, il Real dovrà incontrare la squadra soveratese in una partita forse decisiva per entrambi le formazioni.

Nel derby tutto lametino la Computer Assistance ha la meglio di misura sul Lamezia Golfo, due ad uno il risultato finale, con reti di Lucia e Torcasio per la squadra di mister Nicolazzo e di Ferdinando Palermo per i locali. Una partita giocata con grande intensità, ma in maniera corretta, da entrambe le squadre, con il Lamezia Golfo, a fine incontro, a recriminare per le tante occasioni da rete sprecate sottoporta dai propri attaccanti che non sono riusciti a finalizzare, per imprecisione, la grande mole di lavoro sviluppata a centrocampo. La Computer Assistance invece si è dimostrata cinica e concreta, ha colpito in maniera micidiale con due tiri da fuori area, sfruttando, in entrambi i casi, l’indecisione dei difensori di casa, soprattutto nell’occasione della seconda marcatura.

La Casa dello Sport invece in trasferta sull’insidioso terreno di gioco di Borboruso si regala una vittoria di prestigio opposta alla squadra locale, che forse ancora non aveva smaltito la sbornia della vittoria infrasettimanale nel derby della pre-sila contro il Soveria Mannelli Amatori, recupero della 10^ giornata di andata. Tutto nel primo tempo le fasi essenziali della gara con le reti di Andrea Schipani al nono e di Giuseppe Torchia al venticinquesimo, che assegnano alla squadra lametina tre punti che forse arrivati a questo punto del Campionato hanno poco peso in seno alla classifica del girone.

L’Ecosistem Lamezia Soccer vince, con il più classico dei punteggi, due a zero contro l’Amami Mac 3, in un incontro ben giocato da entrambi le squadre, con la squadra ospite, giunta a Lamezia, determinata a disputare una partita ed una prestazione di una certa caratura, in quanto ormai, a questo punto del Campionato, non avendo più nulla da chiedere alla classifica del girone e libera mentalmente da problemi di natura tecnica, interpreta in campo le ultime giornate con grande determinazione e senza calcoli matematici di sorta. Le reti per l’Ecosistem sono state opera di Battista Vatalaro e Mario De Grazia, con quest’ultimo che compie un piccolo passo in avanti nella speciale classifica marcatori.

Nel girone B invece una settimana di incontri di recuperi di gare non disputate nel corso del campionato, con l’Hammers in trasferta a Monasterace, che alla fine rifila un sonoro quattro a zero alla compagine locale, con i ragazzi di mister Sergio De Siena in formazione largamente rimaneggiata, soprattutto senza Denis Pironaci, punta di diamante in attacco, ma con un Alessandro Sinopoli in grande spolvero, che con la doppietta realizzata nell’occasione, scavalca il compagno di squadra e si appresta ad aggiudicarsi la speciale classifica marcatori del girone. Buone le prestazioni anche di Russo ed Anastasi, autori di segnature, che hanno contribuito a portare complessivamente l’Hammers a settantacinque marcature in sedici giornate con una media di 4,7 reti a partita.

Il Catanzaro Lido, seconda forza del girone, recupera due partite, ma è molto probabile che la squadra del presidente Rappoli abbia giocato questi incontri con la testa rivolta già alla seconda fase dei play off, infatti nel match contro l’Invicta 2010 subisce una sconfitta di misura, tre a due il risultato, mentre tre giorni dopo, nell’incontro che la vedeva opposta all’Under 101, non va oltre il pareggio per due a due.

L’Under 101, nell’altra partita di recupero, invece dilaga infliggendo un sette ad uno alla Stella Rossa, con la squadra di mister De Franco, che in questo scorcio di campionato riesce a giocare in scioltezza e senza assilli di classifica, dimostrando di avere una rosa di tutto rispetto con i vari Prudente, Pignanelli, Palamà, Sane Papa, Stranieri e Gallo, anche nell’occasione autori delle segnature, che purtroppo, lo stesso De Franco, nel corso della stagione, per diversi problemi, non ha potuto quasi mai schierare la formazione titolare e lottare così per i piani alti della classifica.

L’Invicta 2010 vince per sei ad uno contro l’Antico Forno del presidente Muleo, in una partita tipica di fine campionato, con quest’ultima squadra già in piena attività riorganizzativa sia dal punto di vista societario e sia come rosa di calciatori a disposizione, al fine di poter allestire e mettere su una formazione competitiva e di tutto rispetto per il prossimo campionato. La segnatura ad opera di Antonio Rametta per l’Antico Forno che ha giocato, per un buon lasso di tempo, in dieci uomini a seguito dell’espulsione dal terreno di gioco di Bruni, mentre sugli scudi per l’Invicta Dennys Cataldo, con una tripletta, Danilo Donato, con una doppietta e il sempre presente Fabio Rubino con una rete di ottima fattura.

BORBORUSO NEL CUORE – AMATORI SOVERIA 2 – 1 PARTITA DI RECUPERO

LAMEZIA GOLFO – COMPUTER ASSISTANCE 1 – 2

BORBORUSO NEL CUORE – CASA DELLO SPORT 0 – 2

VIGOR OLD BOYS – NUOVA SOVERATO 0 – 1

ECOSISTEM LAMEZIA – AMAMI MAC 3 2 – 0

AMATORI SOVERIA M. – BOYS MARINATE 1 – 4

REAL FILADELFIA – ALCHIMIA JONICA 10 – 1

CLASSIFICA GIRONE A

1) REAL FILADELFIA 51

2) NUOVA SOVERATO 48

3) BOYS MARINATE 45

4) ECOSISTEM LAMEZIA S. 43

5) VIGOR OLD BOYS 31 (CON 1 PARTITA IN MENO)

6) CASA DELLO SPORT 27

7) ALCHIMIA JONICA (-2) 19

8) AMATORI SOVERIA (-1) 19

9) BORBORUSO NEL CUORE (-2) 18

10) COMPUTER ASSISTANCE (-2) 11

11) LAMEZIA GOLFO 3 (CON 1 PARTITA IN MENO)

12) AMAMI MAC 3 3

CLASSIFICA MARCATORI GIRONE A

ANTONIO CARUSO – REAL FILADELFIA 18 RETI (2 RIGORI)

DE GRAZIA MARIO – ECOSISTEM 14 RETI

NICOLA VALENTE – NUOVA SOVERATO 11 RETI (2 RIGORI)

NESCI VINCENZO – BOYS MARINATE 11 RETI (3 RIGORI)

ATRETINO SANTINO – BORBORUSO 11 RETI

LO GIACCO MARCO – BOYS MARINATE 11 RETI

STATISTICHE GIRONE A

– MIGLIORE DIFESA BOYS MARINATE CON SOLO 11 RETI SUBITE

– MIGLIORE ATTACCO REAL FILADELFIA CON 80 RETI ALL’ ATTIVO

– PEGGIORE ATTACCO LAMEZIA GOLFO ED AMAMI MAC 3 CON SOLO 12 RETI ALL’ATTIVO

– PEGGIORE DIFESA LAMEZIA GOLFO CON 68 RETI SUBITE

– MIGLIORE DIFFERENZA RETI REAL FILADELFIA CON +63

– PEGGIORE DIFFERENZA RETI LAMEZIA GOLFO CON -56

RISULTATI RECUPERI GIRONE B

UNDER 101 – STELLA ROSSA 7 – 1

INVICTA 2010 – CATANZARO LIDO 3 – 2

MONASTERACE – HAMMERS 0 – 4

UNDER 101 – CATANZARO LIDO 2 – 2

INVICTA 2010 – ANTICO FORNO 6 – 1

CLASSIFICA GIRONE B

1) HAMMERS 45

2) CATANZARO LIDO 32

3) STELLA MARIS 28 (CON 1 PARTITA IN MENO)

4) INVICTA 2010 25 (CON 1 PARTITE IN MENO)

5) EAGLES 2020 23

6) UNDER 101 15

7) STELLA ROSSA 14

8) MONASTERACE 9 (CON 2 PARTITE IN MENO)

9) ANTICO FORNO 4 (CON 2 PARTITE IN MENO)

ATLETICO SERSALE ritirato

CLASSIFICA MARCATORI GIRONE B

SINOPOLI ALESSANDRO – HAMMERS 21 RETI

PIRONACI DENIS – HAMMERS 19 RETI (1 RIGORE)

CRITELLI ANTONIO – STELLA ROSSA 16 RETI (1 RIGORE)

BRUNO VINCENZO – STELLA MARIS 15 RETI (1 RIGORE)

CATALDO DENNYS – INVICTA 2010 15 RETI

STANIZZI DANILON- CATANZARO LIDO 14 RETI

CRITELLI MICHELE – STELLA MARIS 13 RETI

STATISTICHE GIRONE B

– MIGLIORE DIFESA CATANZARO LIDO CON 29 RETI SUBITE

– MIGLIORE ATTACCO HAMMERS CON 75 RETI ALL’ ATTIVO

– PEGGIORE ATTACCO ANTICO FORNO CON 25 RETI ALL’ ATTIVO

– PEGGIORE DIFESA ANTICO FORNO CON 79 RETI SUBITE

– MIGLIORE DIFFERENZA RETI HAMMERS CON +44

– PEGGIORE DIFFERENZA RETI ANTICO FORNO CON -54