Dieci anni di attività del Motoclub Enduro

Il 2023 per il moto club ENDURO, fondato dieci anni fa ad opera di un gruppo di appassionati motociclisti con a capo il presidente Vincenzo Torcasio, ha segnato la prima decade di storia di questa associazione. Un gruppo di amici cresciuto negli anni, tutti uniti per un’unica passione, la moto di Enduro e la voglia di divertirsi insieme.

Il 2023 ha segnato anche momenti molto importanti per il motoclub, in primis con l’organizzazione della seconda tappa della gara di campionato regionale Enduro della Calabria disputata il 23 aprile u.s. nell’area industriale Papa Benedetto XVI, dove impeccabile è stata la macchina organizzativa dei volontari, manifestazione che ha toccato anche i comuni di Lamezia Terme, Curinga e San Pietro a Maida, regalando ai piloti partecipanti ed ai numerosi spettatori una stupenda giornata di sport.

Il motoclub è stato impegnato e presente anche l’11 agosto u.s. nel sociale a dare il proprio contributo fattivo in supporto della Federazione Geneaps per la neurochirurgia infantile ed il 17 dicembre partecipando all’iniziativa “Babbo Natale in moto” per le vie di tutta Lamezia, con destinazione il nosocomio della città per una donazione speciale al reparto di Pediatria del Giovanni Paolo II.

Il presidente Vincenzo Torcasio mantiene saldo e compatto il gruppo di motociclisti e soci, che ogni anno si fa sempre più numeroso e mette al centro di ogni iniziativa l’impegno, oltre che sportivo, anche una grande dedizione per ogni iniziativa di solidarietà sociale e di prevenzione climatica, come quella sviluppata nella stagione estiva, in stretta collaborazione con la Protezione Civile della Calabria per la difesa dagli incendi su tutto il nostro territorio, cercando di avvistare e prevenire i focolai.

Insomma, dieci anni ricchi di tante iniziative sportive e di volontariato, con l’augurio per tutti i soci di rimanere con lo stesso spirito che ha contraddistinto il Moto Club sia nel campo sportivo che nel sociale, con la voglia di ripercorrere questo sentiero per altri dieci anni ancora. Il presidente Vincenzo Torcasio a nome proprio e del Direttivo dell’Associazione porge un sentito ringraziamento a tutti i soci, grazie ai quali si mantiene vivo lo spirito di squadra.