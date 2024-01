Sequestrate nel porto di Gioia Tauro 251 auto e 7.650 dollari canadesi

L’operazione, scaturita da un’indagine sulle merci in transito al porto di Gioia Tauro, è stata portata avanti dagli agenti di polizia del commissariato di Gioia Tauro, con l’ausilio dell’Interpol, del Servizio cooperazione internazionale di polizia, del Servizio di polizia stradale, della Squadra di polizia giudiziaria del Compartimento polizia stradale di Catanzaro, della Sottosezione autostradale di Palmi, dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Gioia Tauro e del Gruppo della guardia di finanza di Gioia Tauro, in collaborazione con personale della “Royal canadian mounted police” presso l’Ambasciata del Canada in Italia.

A partire dal mese di settembre dello scorso anno, all’interno dello scalo gioiese, sono stati sottoposti a controllo alcuni container provenienti dai porti canadesi di Toronto, Montreal e Vancouver e destinati a raggiungere gli scali portuali di All Khoms (Libia), Casablanca (Marocco), Mersin (Turchia) e Jebel Ali (Emirati Arabi Uniti).

Nel corso dell’attività di polizia giudiziaria, svolta con una scrupolosa analisi dei documenti commerciali di transito e trasporto, la verifica di regolarità doganale delle dichiarazioni di ingresso e i relativi riscontri infoinvestigativi, sono stati sottoposti a blocco e ispezione un totale di 483 container, imbarcati su 18 distinte navi cargo.

Le attività, svolte sotto il coordinamento dalla Procura della Repubblica di Palmi, hanno consentito al personale operante di sequestrare 251 veicoli di grossa cilindrata, seminuovi, di cui alcuni con i dati identificativi contraffatti quasi alla perfezione, appartenenti a note e prestigiose marche automobilistiche ad elevata quotazione commerciale, per un valore complessivo di circa 22 milioni di euro, oggetto di molteplici furti avvenuti nel territorio canadese.

Contestualmente, sono stati sequestrati 7.650 dollari canadesi, suddivisi in banconote autentiche di vario taglio, rinvenuti all’interno di un veicolo trafugato sul territorio canadese.