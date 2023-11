Domenica 19 Novembre “Il Cammino di Soverato”

IL CAMMINO DI SOVERATO

DOMENICA 19 NOVEMBRE 2023

ORE 9,30 VIA MICELI – di fronte la Farmacia (SOVERATO SUPERIORE)

SOVERATO ANTICA E LA PIETÀ DEL GAGINI.

Il Cammino di Soverato è un progetto di valorizzazione della nostra Soverato attraverso alcune escursioni storico naturalistiche che ripercorrono le tappe della evoluzione storica della città, fortemente voluto dal COMUNE DI SOVERATO e dalla associazione sportiva SOVERATOINCAMMINO FITWALKING & Outdoor Experience .

Soverato è una citta in movimento che per ben 4 volte nel corso della sua storia ha cambiato il proprio sito topografico, lasciando dovunque tracce di questi spostamenti.

Nei suoi angoli nascosti si trovano opere d’arte, palazzi nobiliari, storie di antiche popolazioni, giardini panoramici, l’antico porto , torri, leggende, storie e personaggi che non ti aspetti e che forse neanche i “Suveratani” conoscono fino in fondo.

Nella prima tappa si cammina verso Soverato Antica , dove ascolteremo la sua storia , le sue leggende, conosceremo gli abitanti che ci hanno vissuto e visiteremo la Pietà del Gagini a Soverato Superiore, capolavoro marmoreo vanto della nostra città illustrata in tutta la sua bellezza da Ulderico Nisticò.

Per partecipare farsi trovare alle ore 9,30 in via Miceli (di fronte la Farmacia) a Soverato Superiore, visita al borgo e alla chiesa dell’addolorata dove è custodita la Pietà del Gagini e poi tutti in cammino verso Soverato antica lungo la valle del Beltrame.

La Partecipazione è gratuita e aperta a tutti.