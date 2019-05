Donna di 61 anni trovata morta in casa con la faccia e la testa spaccate

È stata rinvenuta riversa nella sua abitazione di via Boccaccio a Cirò Marina con un trauma facciale e cranico E. S. di 61 anni. A dare l’allarme un familiare preoccupato perché da più tempo non riusciva più avere notizie della donna.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che, dopo aver forzato la porta hanno fatto la drammatica scoperta.

Sul corpo della donna trovata riversa sul pavimento della sua abitazione sono stati eseguiti i rilievi da parte del medico legale. Non è escluso che il decesso sia avvenuto per cause accidentali ma per fare luce sul caso sono state avviate le indagini.