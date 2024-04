“Due falene” è il nuovo singolo della cantautrice e polistrumentista calabrese Cèline, in uscita in radio e in digitale a partire da venerdì 5 aprile.

“Due falene” (Apollo Records/Ada Music Italy) è il nuovo singolo di Cèline, cantautrice calabrese polistrumentista classe ‘99, disponibile in tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica a partire da venerdì 5 aprile.

Con questo brano, Cèline, scritto e composto da Emanuele Sciarra, Karin Amadori e Celine Tradigo e prodotto artisticamente da Diego Calvetti, sprigiona tutto il suo spirito libero e solitario, dando vita al suo progetto musicale che nasce dalla voglia di condividere le vibrazioni mistiche del suo mondo sonoro che porta con sé da sempre, quel suo gusto romantico ed etereo, un mondo leggero dove immergersi e lasciarsi trasportare con assoluta spensieratezza, una voce candida e suadente volta alla tranquillità interiore: “Il nostro amore è iridescente. Una corsa per raggiungerci e inevitabilmente respingerci. Ed è così bello che sappiamo farci male. Siamo due falene che bruciano fino all’imbrunire”.