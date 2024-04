Musica & Cinema al Teatro Politeama di Catanzaro il 12 aprile con “Il Treno delle meraviglie”

Un vero e proprio viaggio in un mondo di infinite meraviglie, con la curiosità come carburante universale per un treno a vapore apparentemente normale, ma in realtà in grado di spostarsi nel tempo e nella storia, tra fantasia e realtà. “Il treno delle meraviglie”, da una stazione vittoriana carica di mistero in un mix tra scienza e magia, si appresta a raggiungere il Teatro Politeama di Catanzaro il prossimo venerdì 12 aprile per lo spettacolo conclusivo della rassegna “Musica & Cinema”.

Sarà un incredibile viaggio in cui tutte le arti si fondono: dalla danza all’equitazione, dalla scherma alla ginnastica ritmica e artistica. E ancora, musica, canto, arti marziali, senza tralasciare illuminotecnica, giocoleria, fotografia e persino pirotecnia. Una prima in Calabria per lo spettacolo firmato dall’Aetherium Theatrical Company e nato dalla fantasia della regista e coreografa Marina Rulli che, formatasi prima come danzatrice e performer, ha voluto creare qualcosa di magico per avvicinare sia bambini che adulti al mondo del teatro.

Una messinscena unica e originale in ogni suo aspetto, di alto livello professionale e di indubbio impatto emozionale e magico, lungo quel sottile confine in cui adulti e bambini possono trovare divertimento, spunti di riflessione e momenti di stupore.

A bordo di una carrozza magica, gli spettatori viaggeranno nel tempo incontrando il Bianconiglio e la Regina di Cuori, le sirene ed i pirati, gli unicorni e i draghi e tanti altri personaggi come Tesla, Leonardo Da Vinci, Michelangelo, Galilei… Tante avventure, favole e storie pronte, attraverso acrobati, danzatori, giocolieri, trampolieri, danzatrici aeree, attori, a regalare meravigliose emozioni a tutto il pubblico. La colonna sonora creata ad hoc per “Il Treno delle Meraviglie” è un altro elemento che contribuirà a far immergere il pubblico nelle emozioni e sensazioni che la storia e i personaggi suggeriscono.

Per favorire la più ampia partecipazione alla serata, la Fondazione Politeama ricorda che sono disponibili biglietti a prezzi agevolati ed ulteriori scontistiche per studenti universitari, dell’Accademia di Belle Arti e del Conservatorio Tchaikovsky, oltre che gruppi organizzati. Per informazioni è possibile consultare il portale www.politeamacatanzaro.net o telefonare al botteghino al numero 0961-501818.