Economia in Calabria, a Soverato l’assemblea di Banca Montepaone sulle prospettive del territorio

Domenica 5 maggio 2024, si svolgerà presso il Park Hotel Mirabeau, perla Ionica tra Catanzaro e Soverato, l’Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci di Banca Montepaone. L’annuale appuntamento- seguito dal provider Xenia di Francesca Mazza- in cui, i circa 1500 soci della Banca, condividono il percorso di crescita del locale Istituto di credito, confrontandosi sui risultati raggiunti e sulle prospettive del Territorio di insediamento.

Sarà un momento di condivisione e convivialità dedicato ai Soci che potranno apprezzare le iniziative e le opere realizzate dalla Banca nell’ultimo quinquennio, dall’Ambulatorio Solidale creato a Montepaone Lido, alla nascita della Fondazione Banca Montepaone ETS, dalla realizzazione della Filiale di Catanzaro Lido, all’installazione di ATM evoluti dislocati nei comuni di Palermiti, San Sostene, Badolato Marina, Girifalco, Gasperina, Montepaone e Badolato Superiore, quali mezzi di connessione con i territori limitrofi. Rilevante, poi, la realizzazione della prestigiosa Filiale di Catanzaro, operativa da marzo 2023 nella centralissima Piazza Matteotti, nel Capoluogo di Regione.

Nel corso dell’Assemblea saranno anche esposte le molteplici attività, in ambito sociale e culturale, svolte dalla Fondazione Banca Montepaone e Calabria Ionica, nata a luglio 2021 e sarà presentato ai Soci l’innovativo Progetto “Community Connecting”, consistente nella realizzazione di postazioni digitali presso gli sportelli di Squillace Lido, Catanzaro Lido, Catanzaro e Soverato. Progetto unico nel suo genere, realizzato per primo da Banca Montepaone e mutuato da altre BCC operanti in Calabria, Campania, Sicilia e Puglia.

La Banca, a testimonianza della crescente attenzione verso il Territorio ed i Soci, ha recentemente avviato il Progetto BCC Soci, campagna punti tendente a saldare e fidelizzare la relazione con la base sociale.

Sul versante strettamente tecnico, l’Assembla sarà chiamata ad approvare, tra l’altro, il bilancio 2023, che esprime valori ormai consolidati e di sicuro interesse, nell’ambito del Gruppo Bancario di appartenenza.