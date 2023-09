Economia, la crisi dei consumi: su Rai3 parla Giovanni Sgrò

L’imprenditore calabrese ha descritto l’aumento delle vendite di prodotti in offerta come effetto dei tagli del Governo ai sostegni per le famiglie bisognose

L’imprenditore calabrese di Soverato Giovanni Sgrò, stamattina ospite della trasmissione Restart su Rai3, ha evidenziato la situazione critica dei consumi in Italia. Secondo Sgrò, la mancanza del Reddito di Cittadinanza per molte famiglie ha avuto un impatto significativo.

E lo si rileva nei supermercati. Ha riferito che chi ha ricevuto 385 euro una tantum li ha esauriti in cinque giorni, e da una settimana si registra un aumento delle vendite di prodotti in offerta speciale e di beni di prima necessità come pasta, legumi e uova, mentre diminuiscono gli acquisti di carne e pesce.

Nonostante la rappresentante del Governo presente in trasmissione abbia sottolineato che il 25% del cibo acquistato finisca nella spazzatura, Sgrò ha replicato puntando sull’importanza di considerare a quali famiglie si riferisce questo dato. Ha infatti osservato che chi ha difficoltà economiche da anni ha imparato a non sprecare cibo. In questo contesto,

Sgrò ha espresso preoccupazione per il futuro, evidenziando come anche i margini di profitto per gli operatori del settore si stiano assottigliando, rendendo sempre più difficile l’assunzione di nuovo personale.