Ennesimo furto in abitazione: finti carabinieri raggirano un’anziana rubando soldi e oro

Non si ferma l’ondata di furti che sta interessando il territorio lametino. L’ultimo episodio in ordine di tempo si è consumato nella giornata di giovedì scorso, intorno alle 12:00, in un’abitazione situata in via dei Bizantini a Lamezia Terme.

​A farne le spese è stata un’anziana donna, caduta nella trappola di malviventi senza scrupoli. Secondo le prime ricostruzioni, i malfattori si sarebbero presentati alla porta della signora spacciandosi per appartenenti alle forze dell’ordine. Guadagnata la fiducia della vittima con il falso pretesto, i malviventi sono riusciti a introdursi nell’appartamento in pieno giorno.

​Una volta all’interno, facendo leva sulla vulnerabilità della donna, sono riusciti a portar via un bottino composto da denaro in contanti e oggetti in oro, per poi far perdere rapidamente le proprie tracce.

​Accortasi del raggiro, la vittima ha immediatamente allertato le autorità. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno raccolto la denuncia e avviato le indagini del caso per risalire all’identità dei truffatori.

Al vaglio degli inquirenti potrebbero esserci anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire la via di fuga dei malviventi.

​L’episodio riaccende l’allarme sulla sicurezza in città e sulle truffe ai danni degli anziani, un fenomeno purtroppo sempre più frequente che sfrutta la buona fede dei cittadini più fragili.

Le forze dell’ordine rinnovano l’invito alla massima prudenza: non aprire mai la porta a sconosciuti e verificare sempre l’identità di chi si presenta come appartenente alle forze dell’ordine chiamando il numero unico di emergenza 112.