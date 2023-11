Esordio in chiaroscuro per l’NBS “BigMat” Soverato Under 17

Debutto con sconfitta per i giovani soveratesi contro la quotata formazione di Belvedere ma con tanti buoni spunti e prospettive future. Parte forte Soverato ma la troppa imprecisione al tiro ne frena lo score mentre i giovani di Belvedere si mostrano più lucidi e determinati, il quarto si chiude 14-9.

Nel secondo i ragazzi più esperti dell’NBS riesco a trascinare i giovani e, pur con difficoltà tengono la partita viva contenendo lo svantaggio che aumenta però di altri 5 punti.

Il terzo quarto inizia bene per i ragazzi di coach Gioffrè che riducono inizialmente il divario portandosi ancora -5 dai cosentini ma, alcuni errori al tiro e una difesa piuttosto in difficoltà per la sopraggiunta stanchezza accumulata, ne arrestano la rimonta e Belvedere ne approfitta, con rapidi ed efficaci contropiedi, sembrano chiudere definitivamente la partita portandosi a +20.

Nel quarto finale però Soverato reagisce con orgoglio e determinazione riducendo di parecchio lo svantaggio salvo poi cedere ancora nelle battute finali quando la benzina finisce definitivamente.

Il risultato finale (58-43) da ragione alla più quotata ed esperta squadra belvederese, tra le favorite del girone ma, i giovani di Soverato, di sicuro sapranno farsi valere e tenere testa a squadre più blasonate.

Va considerato che in molti erano praticamente al debutto in un campionato importante e su un campo assai ostico ma, sotto la mano sapiente di coach Stefano Gioffrè e accumulando esperienza, l’NBS “BigMat” Soverato disputerà di certo un ottimo campionato.

Nel tabellino ritroviamo Mattia Palermo (17 punti), il capitano Lorenzo Tuccio (16 punti), Andrea Calabretta (8 punti) già in pianta stabile nella prima squadra di Serie D ed il giovanissimo Alessandro Palaia (2 punti). Ma anche i ragazzi più giovani si sono fatti valere; dopo l’inevitabile emozione del debutto contro un squadra forte e sospinta da un pubblico appassionato, hanno giocato con grinta e determinazione. Bravi davvero.

La prossima partita si disputerà al Palascoppa il 10 novembre alle ore 18,00 contro i giovani under di Paola. Speriamo in una partecipazione dei soveratesi a sostegno dei nostri ragazzi.

BELVEDERE: Impieri, Fiore, Benuzzi 19, Galiano 5, Martorello 16, Dimitrov 2, Guaglianone, Cirelli 14, Velaj, Marino 2, Capano. Coach: A. Perrone.

SOVERATO: Anastasio, Commodoro, Paparazzo, Morello, Palermo 17, Mazzucco, Scordamaglia, Palaia 2, Miriello, Calabretta 8, Tuccio 16. Coach: S. Gioffré.

Arbitro: Staropoli (Catanzaro)