EURES (EURopean Employment Services) e il CPI di Soverato

Scuola, lavoro e inclusione in rete è un modello progettuale ideato dal Centro per l’impiego di Soverato, sulla scorta di una buona prassi della Regione Calabria, attraverso cui attori significativi e scuole del territorio attivano connessioni di rete per favorire e rendere consapevoli i processi di transizione degli studenti in uscita, dal mondo della scuola verso il mercato del lavoro ed il sistema delle imprese, valorizzando il ruolo di snodo operativo ed istituzionale del Centro per l’impiego.

Nell’ambito del modello progettuale, il Centro per l’impiego di Soverato, oltre alle tematiche della transizione consapevole e dell’occupazione giovanile, ha favorito la creazione di una rete partenariale che vede coinvolti come attori principali, l’Associazione dei Consulenti del Lavoro e l’Asp attraverso l’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile di Soverato.

Una collaborazione fortemente voluta per focalizzare l’attenzione sul tema dell’inclusione sociale quale elemento cardine per favorire un migliore percorso di inserimento lavorativo, attraverso l’individuazione degli elementi di fragilità su cui agire.

Un impianto declinato su varie fasi che valorizzano un processo di transizione maturo partendo dall’orientamento, non solo rispetto all’ erogazione dei servizi di affiancamento ed accompagnamento al mercato del lavoro offerti dal Centro per l’Impiego, ma attraverso un’azione più completa che mette al centro dell’attenzione il “valore” della persona e la sua unicità come elementi strategici in qualsiasi contesto lavorativo.

In questo progetto sono state inserite, tra le varie attività che si stanno svolgendo presso gli istituti scolastici, anche quelle del servizio EURES (EURopean Employment Services) della Regione Calabria, presente all’interno del Dipartimento Lavoro

La partecipazione di EURES ha come obiettivo quello di aiutare i futuri neodiplomati a conoscere gli strumenti concreti di crescita professionale ed umana con consigli pratici per approcciarsi ad una esperienza in ambito comunitario attraverso i programmi di mobilità, tirocini, apprendistato e le varie opportunità lavorative offerti dall’Unione Europea

Per gli studenti presenti è una preziosa occasione di confronto, utile per riflettere sulle proprie aspirazioni una volta concluso il ciclo scolastico delle superiori e per avvicinarsi al ricco ventaglio di offerte del servizio EURES.