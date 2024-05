Euro.Soul Festival: Celebrazioni per il Compleanno dell’Europa e Successo per l’Evento HEARTS a Soverato

In occasione del compleanno dell’Europa, la città di Soverato continua a essere il fulcro di eventi significativi all’interno del festival Euro.Soul, promosso dall’associazione JUMP – Gioventù in riSalto. Dopo il grande successo della giornata di ieri, HEARTS (Harmony, Eat, Authentic, Roots, Taste, Southern), dove ospiti del programma Erasmus hanno avuto l’opportunità di scoprire gli antichi strumenti musicali calabresi e di degustare eccellenze del cibo locale, oggi si svolge il tradizionale torneo di calcio Schuman CUP.

La Schuman CUP, ideata per la prima volta nel 2013 durante l’edizione di Euro.Soul, è più di un semplice torneo di calcio. È un’opportunità unica per i bambini dai 5 ai 12 anni di esplorare l’Europa e i suoi valori fondanti attraverso il gioco. Sei squadre, rappresentanti i paesi fondatori dell’Unione Europea – Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi – si affrontano in un girone all’italiana, con partite che includono non solo il calcio ma anche un euro-quiz entusiasmante durante il “terzo tempo”.

Questo metodo innovativo di insegnamento, attraverso l’interazione e il gioco, mira a sensibilizzare i più giovani sui valori europei, promuovendo allo stesso tempo spirito di squadra e conoscenza culturale. La Coppa Schuman rappresenta un modo divertente ed educativo per celebrare la giornata dell’Europa, rafforzando il senso di appartenenza e di identità europea tra i partecipanti.

Il torneo si concluderà oggi con la proclamazione del team vincitore, che avrà accumulato il maggior numero di gol e Schuman Goals, questi ultimi ottenuti rispondendo correttamente alle domande del quiz europeo.

Invitiamo la comunità e i visitatori a unirsi a noi nel tifo per i giovani atleti e nel celebrare insieme il compleanno dell’Europa in questo evento speciale che lega sport, cultura e educazione.

Dettagli dell’Evento

Data: 9 Maggio 2024

Luogo: Soverato, Campo Nunzio Marino (ex Ippica)

Orario: 15:00