Evento abusivo nel catanzarese con 300 persone e lavoratori in nero: sotto sequestro una struttura ricettiva

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, nell’ambito della costante azione di controllo economico del territorio, intensificata ulteriormente per il periodo estivo, ha sequestrato parte di una struttura ricettiva, presso la quale era stato organizzato un evento di intrattenimento in assenza dei prescritti titoli autorizzativi, necessari per la tutela dell’incolumità pubblica.

Sequestro della struttura ricettiva, evento senza le autorizzazioni

Nel dettaglio, i finanzieri del Gruppo di Lamezia Terme hanno riscontrato che, nella serata del 12 agosto, nella struttura operante per lo più nel settore della ristorazione, situata nel comune di Curinga, nel Catanzarese, era stato organizzato un evento al quale hanno preso parte circa 300 persone.

Pertanto le fiamme gialle, appurata la mancanza delle autorizzazioni necessarie a garantire la sicurezza degli avventori, hanno proceduto al sequestro preventivo dell’area adibita ad abusiva attività di spettacolo ed intrattenimento inibendo, in tal modo, il protrarsi degli illeciti.

Denuncia per il titolare e lavoratori in nero

Il titolare dell’impresa è stato deferito alla Procura della Repubblica di Lamezia Terme per l’apertura di attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento in violazione delle prescrizioni a tutela della pubblica incolumità, nonché per l’omessa presentazione della SCIA antincendio.

Nel corso del controllo, i finanzieri hanno anche identificato 9 lavoratori che prestavano la loro attività lavorativa svolgendo mansioni di vario genere senza essere regolarmente assunti. I soggetti, infatti, non avevano in essere nessun rapporto di lavoro.