Farmaco per la tosse e le malattie da raffreddamento ritirato dalle farmacie. Ecco la marca, i lotti e info

L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), ha disposto il ritiro dalle farmacie di 12 lotti di un farmaco che serve per la terapia e cura della tosse e le malattie da raffreddamento. Nello specifico si tratta dei lotti della specialità medicinale CARBOCISTEINA EG n. 1701 con scadenza 04-2019, 1702 con scadenza 05-2019, 1703 con scadenza 05-2019, 1704 con scadenza 09-2019, 1705 con scadenza 09-2019, 1706 con scadenza 09-2019, 017 con scadenza 09-2019, 027 con scadenza 09-2019, 038 con scadenza 04-2020, 048 con scadenza 04-2020, 058 con scadenza 06-2020 e 068 con scadenza 07-2020.

Il provvedimento, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si è reso necessario a seguito della comunicazione da parte della ditta produttrice, concernente risultati fuori specifica per un’impurezza riscontrata durante gli studi di stabilità.

CARBOCISTEINA EG serve per la terapia e cura di varie malattie e patologie come Bronchiectasie, Faringite acuta, Influenza, Laringite acuta, Laringite cronica, Polmonite, Raffreddore, Rinite allergica, Tosse. La ditta EG ha comunicato l’avvio della procedura di ritiro che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute è invitato a verificare.