Ferito in un incidente sull’A2, 77enne muore in ospedale

E’ deceduto in ospedale Antonio Stillitani il 77enne che era rimasto ferito in un incidente stradale verificatosi lunedì scorso lungo il tratto vibonese dell’autostrada A2 tra gli svincoli di Pizzo e Sant’Onofrio.

L’uomo era a bordo di una piccola utilitaria insieme alla sorella che era alla guida quando l’auto, per cause in corso d’accertamento, è finita fuori strada.

La donna è rimasta illesa ma l’anziano rimasto incastrato all’interno delle lamiere della vettura aveva riportato un grave trauma cranico. Nonostante il trasferimento in elisoccorso all’ospedale di Catanzaro, l’uomo è deceduto per le gravi ferite riportate. La Polizia stradale indaga per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.