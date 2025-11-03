Fermato con una patente tedesca falsa, denunciato per uso di atto falso

Fermato alla guida, il conducente ha mostrato una patente tedesca, ma solo apparentemente rilasciata in Germania. E’ accaduto durante un normale controllo alla circolazione.

I Carabinieri nel corso di un servizio di prevenzione dei reati ad Africo Nuovo, hanno fermato un’autovettura il cui conducente ha esibito una patente di guida rilasciata in Germania.

Alcuni particolari, però, hanno insospettito gli operatori. Dagli approfonditi accertamenti, condotti anche con la collaborazione delle autorità competenti, è emerso che il documento era contraffatto.

L’uomo è stato quindi denunciato in stato di libertà per i reati di riciclaggio e uso di atto falso.