Festival Euro.Soul 2024: Un Viaggio nella Lettura e nell’Innovazione Educativa

Dal 2013, il Festival Euro.Soul va oltre la semplice celebrazione del “Compleanno dell’Europa”, trasformandosi in un appuntamento imprescindibile di riflessione e aggregazione culturale. Ogni anno, in linea con il tema proposto dalla Commissione europea, il festival si evolve e si adatta alle nuove sfide educative e sociali.Nel 2023, dichiarato “Anno europeo delle competenze”, l’attenzione è rivolta all’alfabetizzazione, con un focus particolare sulla competenza di lettura.

L’ottava edizione del festival raggiunge un nuovo livello di internazionalità, accogliendo 53 ospiti internazionali grazie al sostegno del programma Erasmus Plus. Parallelamente, il festival ha coinvolto il mondo intero tramite i libri letti dagli studenti direttamente coinvolti nel progetto “Let’s Book Trailers”, una collaborazione tra tre scuole secondarie di Soverato e l’organizzazione JUMP, con il sostegno del Centro per il Libro e la Lettura di Roma e del Ministero della Cultura.

L’evento clou si terrà il 10 maggio alle 21:00 presso il Teatro comunale di Soverato, dove saranno presentati i finalisti del contest di booktrailers lanciato a Febbraio. Gli studenti, guidati da dirigenti scolastici entusiasti e un team dedicato di docenti, hanno esplorato l’importanza della lettura nell’era digitale, affrontando la sfida di interessare i giovani dai 14 ai 17 anni attraverso l’innovativo formato dei booktrailers.

Oltre 160 libri donati da JUMP hanno arricchito le biblioteche scolastiche, creando nuovi spazi di lettura e apprendimento. Gli studenti, lavorando individualmente o in piccoli gruppi, hanno utilizzato anche piattaforme di intelligenza artificiale per creare i loro booktrailers, dimostrando come la tecnologia possa arricchire l’apprendimento tradizionale.

La serata finale non sarà solo un momento di premiazione, ma anche un’occasione di festa, con una performance speciale della compagnia teatrale SognAttori di Soverato, che presenterà “Leggere… che spettacolo!”. Questo evento è aperto a tutta la cittadinanza e promette di essere un’esperienza culturale unica, che celebra il potere dei libri di unire le persone attraverso storie e culture diverse.Vi invitiamo calorosamente a partecipare a questo evento speciale, per scoprire insieme i migliori booktrailers e celebrare la lettura come forma d’arte.