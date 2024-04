Soverato, venerdì 3 maggio il convegno “Job day – Le aziende incontrano i ragazzi”

Tutto pronto per il “Job day”, l’evento conclusivo del progetto “Scuola, lavoro e inclusione in rete” promosso dal Centro per l’impiego di Soverato con il contributo di Anpal Servizi, dei Consulenti del lavoro e dell’Asp Catanzaro insieme all’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Daniele Vacca.

Giorno 3 maggio a partire dalle ore 09.30 il palazzo di città aprirà le porte a giovani e aziende per l’ultimo step dell’iniziativa di network territoriale che ha coinvolto gli istituti tecnici del territorio con l’obiettivo di promuovere l’orientamento e realizzare un passaggio consapevole dal mondo della scuola al mercato del lavoro attraverso una serie di incontri distribuiti nel corso dell’anno scolastico.

Durante il convegno conclusivo si discuterà quindi dei risultati raggiunti ma anche delle prospettive future e verrà dato inoltre spazio a colloqui di selezione. Alla discussione prenderanno parte i diversi partner dell’iniziativa.

«Si tratta di un progetto davvero molto interessante – è il commento del primo cittadino – perchè molte aziende hanno la possibilità di rintracciare tra i giovani del nostro territorio i profili professionali di cui hanno bisogno e allo stesso tempo i nostri ragazzi possono valutare la possibilità di restare a lavorare nella loro terra. Siamo contenti di ospitare in Comune l’appuntamento conclusivo e siamo certi che i risultati raggiunti confermeranno l’importanza di simili iniziative».