Festival Giovani Talenti, numerosi riconoscimenti per l’Ater Ballet Soverato

Soddisfazione per l’Ater Ballet Soverato, nota scuola di danza della città Perla dello Jonio che si è resa protagonista nella manifestazione Giovani Talenti Festival svoltosi nella giornata di ieri.

Sono state molte, infatti, le premiazioni per le ballerine soveratesi in tutte le categorie partecipanti: primo posto “baby modern jazz” con “Grace Kelly” e secondo posto, per la sezione under modern jazz, con “Wath about us”.

Terzo piazzamento, invece, per la categoria senior contemporaneo con “Fix you”. Ater Ballet si è inoltre aggiudicato anche gli importanti premi “interpretazione” e “originalità” con la coreografia “Grace Kelly”.

Vittorie personali anche per Alessandra Longo che ha ricevuto la Medaglia al talento, Saverio Corapi e Michelle Renda (medaglia al talento anche per lei) che hanno ottenuto diverse Borse di studio, ottenute anche per le coreografie:

“Fix you”

“Praying”

“Cosmic love”

“Premiere”

“Wath about us”.

Altra Borsa di studio PER INSEGNANTI presso la scuola di ballo dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano per Greta Diaco, giovanissima allieva alla sua prima esperienza nelle vesti di coreografa (“Grace Kelly”). Raggiante Maria Grazia Sestito, titolare dell’Ater Ballet (borsa di studio anche per lei): “Non è stato facile, ma è stato bellissimo. Fosse stato facile non sarebbe stato tutto così felice!”.