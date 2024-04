L’ecosistema culturale Naturium, il grande “sogno” di Giovanni Sgrò

Dove tradizione e modernità si incontrano per promuovere il benessere e la sostenibilità

“Un ecosistema culturale”. È l’idea, ed è il grande sogno, che anima il progetto Naturium. Guidato dal visionario Giovanni Sgrò, sta cambiando, in Calabria, il modo in cui tradizione e modernità si incontrano per promuovere il benessere e la sostenibilità.

Naturium non si limita a essere un centro di aggregazione e un polo commerciale, ma si pone come un vero e proprio “ecosistema culturale” che valorizza le pratiche ecologiche e le antiche tradizioni artigianali e agricole, rinnovandole in un contesto contemporaneo.

L’iniziativa, che ha le sue sedi principali a Montepaone Lido e a Rende, mira a “preservare e rinnovare il patrimonio culturale della regione, trasformandolo in un motore per lo sviluppo economico sostenibile”.

Si offre, quindi, come uno spazio per il confronto e il dibattito sul grande tema del ben-essere, facendo di questo luogo (primo wellness shop d’Italia) un catalizzatore di nuove idee.

“Naturium è concepito come una piattaforma dove le vecchie tradizioni si fondono con nuove pratiche sostenibili, generando opportunità e stimolando un pensiero innovativo che rispetta le radici culturali pur essendo aperto alle novità del mondo moderno” il pensiero di Giovanni Sgrò.

È lui che ha pensato e creato un ambiente dove si possono scoprire e riscoprire le ricchezze del territorio attraverso un’offerta che spazia dai prodotti agricoli locali alle grandi novità internazionali del settore bio e vegan. Con eventi, workshop e iniziative che promuovono un modo di vivere più sostenibile, Naturium sta scrivendo una nuova pagina nella storia culturale della Calabria, influenzando positivamente tutta la regione.