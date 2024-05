Finisce in un burrone con l’auto, 72enne perde la vita

Tragedia nel Cosentino, a Longobucco, dove un uomo di 72 anni ha perso la vita alla guida della sua auto finendo fuori strada in un burrone.

Subito attivato il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria da parte della Centrale Operativa del 118 di Cosenza. C.N.S.A.S. Calabria è intervenuto con una squadra della Stazione Alpina Sila Camigliatello, che portatasi sul luogo, unitamente ai Carabinieri della Stazione di Longobucco ed all’equipe dell’elicottero del 118 già atterrato sul posto e pronta per l’immediato trasporto in emergenza non potevano far altro che constatare, purtroppo, il decesso dell’uomo.

Presenti anche i vigili del fuoco.