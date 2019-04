Forza Nuova Catanzaro: Continuano i furti nel parcheggio del cimitero di S. Maria

Continuano gli atti vandalici ed i furti a danno delle auto parcheggiate in prossimità del cimitero, sito nel quartiere Santa Maria di Catanzaro.

Obiettivo principale dei ladri sono gli oggetti lasciati nell’abitacolo ed i documenti delle automobili.

Il Comune, dopo le insistenti lamentele dei cittadini, aveva promesso di risolvere il suddetto problema tramite l’istallazione di telecamere a circuito chiuso ma, ad oggi, nulla è stato fatto e le autovetture continuano a venir danneggiate.

Questa situazione è un problema non indifferente e particolarmente increscioso. È inaccettabile che un cittadino non possa recarsi in tranquillità a salutare i propri defunti senza rischiare di ritrovarsi la macchina con i vetri rotti ed i documenti spariti.

Molti cittadini, esasperati, ci hanno chiesto di intervenire, non vedendo alcun riscontro da parte dell’amministrazione comunale. Chiediamo a gran voce che il sig. sindaco ci indichi quali provvedimenti, e con quali tempistiche, vorrà risolvere questo problema, sulla quale risoluzione, ci impegniamo di vigilare costantemente nei prossimi mesi.

Forza Nuova Catanzaro