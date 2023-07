FOTO NEWS | Cinghiali per le strade di Soverato

Cinghiali e relativa cucciolata a spasso per le strade di Soverato. Sono ormai numerose le segnalazioni di avvistamento di ungulati in prossimità del centro urbano. Il fotogramma è stato estrapolato da un video girato in Via della Repubblica.

Con sempre maggiore frequenza infatti gli ungulati vengono avvistati e immortalati nelle aree urbane della nostra cittadina, attratti dai rifiuti o dal cibo distribuito ai gatti randagi, complice una notevole adattabilità ecologica che ne favorisce l’aumento con conseguenti disagi a cittadini e automobilisti.

Di pochi giorni fa è un’ordinanza comunale di prevenzione dei rischi connessi alla loro massiccia presenza: