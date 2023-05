“Soverato non è soltanto il corso e il lungomare, o perlomeno non dovrebbe essere così. Qui siamo su via Martin Luther King, accanto via Don Pilla. L’incuria e l’abbandono, evidenti e inconfutabili, lasciano l’amaro in bocca”.

“Credo ci potrebbe anche essere un problema di salute pubblica vista la presenza di topi abbastanza grandi. Spero si abbia la volontà di intervenire”. A. P.