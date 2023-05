Ministro Zangrillo in Calabria: “Ho incontrato un Sud diverso”

Il 22 Maggio 2023 il Ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, ha visitato il cantiere dell’Harmonic Innovation Hub e la sede principale di Entopan a Caraffa di Catanzaro.

La visita è stata organizzata in occasione della trasferta del Ministro in Calabria per la lectio magistralis all’Università Magna Græcia di Catanzaro che ha avviato l’annuale programma di attività del Centro di Ricerca “Digit Lab Law – Transizione digitale, autonomie negoziali e relazioni di lavoro”, diretto dal prof. Antonio Viscomi.

Lectio Magistralis sul valore costituzionale del lavoro pubblico e sulla necessità di elaborare strategie idonee ad attrarre e valorizzare talenti, a riconoscere e premiare il merito, a disegnare scenari sostenibili di sviluppo professionale.

Il Ministro Zangrillo ha mostrato interesse per la iniziativa e per l’Innovazione Armonica, paradigma sviluppato negli anni da Entopan, e ora portato avanti dall’Harmonic Innovation Group.

L’Harmonic Innovation Hub rappresenta l’incarnazione più compiuta della visione: un luogo in cui le imprese, le startup, i centri di ricerca e i professionisti possono collaborare per stimolare il progresso tecnologico e imprenditoriale nell’area del Mediterraneo. Questo progetto rappresenta l’impegno a creare un’infrastruttura generativa per contribuire positivamente al mutamento d’epoca che stiamo vivendo.

Il Ministro Zangrillo, accompagnato dal Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e da Pasqualino Scaramuzzino, Presidente di Harmonic Innovation Hub, ha avuto l’opportunità di visitare la struttura, ancora in fase di rifunzionalizzazione. Durante la visita, il Presidente di Entopan Francesco CICIONE e l’architetto Massimo Roj, AD di Progetto CMR, hanno fornito ulteriori dettagli sul progetto.

Al termine della visita all’hub, il Ministro Zangrillo ha espresso vivo apprezzamento per questa iniziativa, sottolineando come il progetto offra una visione di lungo respiro.

Ha infatti dichiarato: “Ho incontrato un sud diverso da quello che si racconta, un Sud che innova e guarda al futuro. Ho incontrato tanti giovani che guidano il cambiamento, con passione, energia e consapevolezza per un domani ricco di opportunità. La vostra iniziativa è rilevante per il Paese. Camminiamo insieme.”

Articolo di Paolo Marraffa