Gagliato, al via la dodicesima edizione del Festival delle Nanoscienze

Oltre sessanta ricercatori in arrivo da tutto il mondo dal 13 al 15 luglio

Al via la dodicesima edizione di NanoGagliato, il festival internazionale della scienza che, ogni anno, ospita nel piccolo comune calabrese di Gagliato (Cz) alcuni tra i più importanti ricercatori e docenti di nanotecnologie a livello mondiale. Dal 13 al 15 luglio saranno oltre sessanta le presenze, tutte di altissimo profilo accademico e scientifico, previste nel programma 2019. Tra gli altri: Frauke Alves, Gianaurelio Cuniberti, Rana Dajani, Marco Farina, Mei Lin Fung, Tess Mateo, Lorenzo Pradella, Anthony e Annette Guiseppi-Elie, Massimo Fresta, Donatella Paolino, Gianni Ciofani, Joy Wolfram, Gary Brewster, Steve Conlan, Barbara Bass, Home Quintana, Antonella Calabretti, Elena Centemero, Bruna Corradetti.

Fra gli ospiti speciali, i coniugi Juanita e Rudy Rasmus, artefici con la cantante Beyoncé di un progetto abitativo per i senza tetto di Houston, l’antropologo Marlon Hall, il designer Guido Bottazzo e lo yoga master Robert Boustany. Le attività sono state illustrate in conferenza stampa da Paola Ferrari, presidente dell’Accademia di Gagliato, e dal sindaco Salvatore Sinopoli. Non mancherà, ovviamente, Mauro Ferrari, cofondatore del festival e appena nominato Presidente del Consiglio Europeo della Ricerca.

Incarico che assumerà a partire dal mese di gennaio del 2020. Le conversazioni scientifiche verteranno sulle sfide mediche che possono trovare soluzioni con le nanotecnologie e sul concetto di “scienza per la giustizia globale”. In parallelo andrà avanti il programma di NanoPiccola, aperto ai ragazzi dai 4 ai 18 anni. Grande serata in piazza il 14 luglio alle ore 21.

Mentre il 15 sarà dedicato alla tradizionale alba a Soverato: una sessione speciale condotta da Mauro Ferrari, alle 5.30 del mattino, sulla spiaggia del Lido San Domenico. Quest’anno l’Accademia lancerà una nuova e importante iniziativa: l’Accademia di Gagliato Globale, la cui missione sarà quella di replicare l’esperienza di NanoGagliato ovunque nel mondo.