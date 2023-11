Geo Experience: il Collegio dei Geometri di Catanzaro a Verona con gli studenti del Cat di Soverato e Lamezia Terme

Dal 22 al 25 novembre 2023 ritorna a Verona il Salone dedicato all’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro (https://www.joborienta.net/) con appuntamenti e iniziative che mettono in relazione Università, Enti di formazione, Its – istituti tecnici superiori, Istituzioni, agenzie di servizi per il lavoro, imprese, associazioni di categoria, con oltre 400 relatori nei 150 appuntamenti culturali.

La Fondazione Geometri partecipa in maniera attiva all’evento con la Cittadella del Geometra (https://www.joborienta.net/site/it/2023/11/21/cittadella-del-geometra/) costruita intorno alla figura del geometra del presente del futuro, con, incontri e seminari formativi, workshop e gaming dedicati agli studenti CAT, Costruzione, Ambiente e Territorio.

“Esperienza” è la parola chiave adottata nella Cittadella del Geometra che parlerà il linguaggio esperienziale e innovativo legato alla professione del geometra.

«Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Catanzaro ha dato l’opportunità agli studenti dell’ultimo anno del C.A.T. degli istituti I.I.S. “Carlo Rambaldi” di Lamezia Terme e I.T.T. “Giovanni Malafarina” di Soverato, di partecipare in presenza a questo importante appuntamento, organizzando un viaggio di istruzione a Verona nei giorni del JOB&Orienta 2023- dice il Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Catanzaro, Ferdinando Chillà- , e continua – il Collegio ha messo a disposizione l’organizzazione del viaggio, l’accompagnamento degli studenti con un referente geometra per ogni istituto coinvolto ed un contributo economico importante alla partecipazione offerto dai nostri sponsor, Ecoservizi Srl di Montepaone, Ranieri di Soverato, Edil Procopio di Catanzaro ed i ristoranti McDonald’s di Montepaone, Catanzaro e Lamezia Terme, così da ridurre in modo considerevole il costo per ciascun studente partecipante, perché crediamo – conclude Chillà- che le esperienze formative abbiano bisogno di confronto e opportunità relazionali importanti come quella offerta da JOB&Orienta e dalla Cittadella del Geometra».