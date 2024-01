Giovane gambizzato ad Anzio, arrestato 20enne ritenuto vicino al clan Gallace

C’è stata una prima svolta nelle indagini della polizia sul ferimento di uno studente 17enne colpito da un proiettile, nel pomeriggio martedì ad Anzio. Nella serata gli agenti del commissariato di zona della polizia di Stato, coordinati con la procura di Velletri, hanno arrestato un 20enne.

La polizia è arrivata al giovane, vicino alla famiglia Gallace, proprio nel corso delle indagini sul ferimento del minorenne nigeriano, colpito nella zona dello Zodiaco.

Il 20enne è stato trovato con dosi di droga pronte per lo spaccio e, soprattutto, in possesso di una pistola clandestina, con matricola abrasa quindi, e munita di silenziatore.

L’arma ha lo stesso calibro di quella utilizzata per il ferimento dello studente colpito alla coscia destra, sotto al gluteo. Inoltre, all’interno dell’abitazione del giovane arrestato sono state sequestrate un’ascia e un coltello. Il ragazzo, fino a quel momento incensurato, è accusato di detenzione di droga.

Nei suoi confronti è atteso l’esito dello stub per determinare eventuali tracce di polvere da sparo, così come verranno fatti accertamenti tecnici con le cellule telefoniche per determinare dove fosse e con chi al momento dell’agguato.