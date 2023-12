Girifalco, il dono del Comune alle scuole del territorio

Una pianta di agrifoglio, simbolo del Natale, per ogni classe delle scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Con questo dono l’Amministrazione Comunale di Girifalco ha voluto augurare buone feste agli alunni, ai docenti e al personale scolastico dell’Istituto Comprensivo Scopelliti di Girifalco.

L’iniziativa, promossa dal consigliere comunale alla Pubblica Istruzione, Delia Ielapi, e denominata “Sarà tre volte Natale anche a scuola”, si è svolta lunedì mattina con la consegna delle piante alle singole classi alla presenza del consigliere Delia Ielapi, del sindaco Pietrantonio Cristofaro e del vicesindaco Alessia Burdino.

“A tutta la comunità scolastica, ai dirigenti, al personale docente e non docente, ma soprattutto agli alunni e agli studenti e alle loro famiglie – ha detto il consigliere comunale con delega alla Pubblica Istruzione, Delia Ielapi – giungano gli auguri più belli di pace e serenità. Che questo periodo di stacco dalle attività scolastiche possa essere gioioso e ricco di emozioni per tutti, per ripartire più carichi nel nuovo Anno”.